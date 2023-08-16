Samanyolu Haber /Gündem / İsveç’in Ukrayna’daki fabrikası vuruldu üç çalışan öldü /16 Ağustos 2023 13:36

İsveç’in Ukrayna’daki fabrikası vuruldu üç çalışan öldü

Ukrayna'da Lutsk şehrindeki İsveç’li bir firmaya ait fabrikaya roket isabet etti

SHABER3.COM

SAMANAYOLUHABER.COM- UKRAYNA 

Dün gece Rusya, Ukrayna’nın farklı şehirlerini füzelerle vurdu. Lutsk şehrindeki İsveç’li bir firmaya ait fabrikaya roket isabet etti ve üç kişi hayatını kaybetti.

İsveç merkezli rulman ve keçe imalat şirketi SKF, Ukrayna’nın Lutsk şehrindeki fabrikanın füze saldırısına maruz kaldığını, saldırıda üç çalışanın hayatını kaybettiğini belirtti.

Reuters’ın haberine göre, Dünyanın en büyük İsveçli rulman üreticisi SKF sözcüsü Carl Bjornstam,, Ukrayna'nın batısındaki fabrikasında roket saldırısı olduğunu duyurdu. Bu saldırı sonucunda fabrikanın hasar gördüğünü, 3 çalışanın hayatını kaybettiğini belirtti.

Şirketin, saldırının sonuçlarını ve fabrikaya verilen zararı değerlendireceğini dile getiren Bjernstam, lakin birincil odak noktalarının çalışanlar ve güvenlikleri olduğunu kaydetti.

Ukrayna’nın batısındaki Lutsk ve Lviv şehirleride olmak üzere, geçen gece hava saldırısı düzenlendiği bildirilmişti. Ayrıca Dnepropetrovsk kentindeki roket ve uzay teknolojisi tesisine (Yujmash) yapılan ardı ardına füze saldırılarının görüntüleri de ortaya çıktı.

Telegram kanallarında yayınlanan görüntülerde, Dnepropetrovsk'ta roket ve uzay teknolojisi üretimi için büyük bir Ukrayna kuruluşu olan Makarov Güney Makine İmalat Fabrikasını vurulduğu anlar görülüyor.

Görüntülerde fabrika alanı arka arka en az 4 füze ile vuruluyor. Yerel sakinler şehre 8 füzenin düştüğünü belirtiyor.
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