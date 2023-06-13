Ana haber sunucusundan sıra dışı eylem: Bülten sunarken soyundu

Sözcü'den Can Çapar'ın haberine göre Hatay, depremlerin dördüncü ayını geride bıraktı. Şehirde hala insancıl yaşam koşulları oluşmuş değil.



Enkaz kaldırma çalışmaları, moloz tehlikesi, kamulaştırma derken son günlerde Hataylı depremzedeler bir de fatura ve haşerelerle mücadele ediyor.



HABER SUNARKEN SOYUNDU



İlin tek televizyon kanalı olan HRT Akdeniz’in ana haber sunucusu Ali Yolcu, sorunları ilginç bir şekilde protesto etti.



Yaşanan problemlerle ilgili bir haberi anons ederken bir anda soyunmaya başlayan Yolcu, depremzedelerin mağduriyet yaşadığını söyleyerek çözüm istedi.