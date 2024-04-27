Tatil sezonu öncesi endişelendiren uyarı: Türkiye de listede üst sıralarda

İtalya'nın ardından Fransa, İspanya, Almanya ve Hollanda gelirken Türkiye ise sıralamada 7'nci sırada yer aldı.





Yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte turizm sektörü de hareketlenmeye başladı... İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Daily Express, bir sigorta şirketinin yaptığı araştırmayı yayınlayarak Avrupa'daki en riskli tatil rotalarını sıraladı.Birçok ülkedeki kapkaç ve hırsızlık olaylarını mercek altına alan şirketin yaptığı araştırmada gasp riskinin en yoğun olduğu ülkeler belli oldu. Listede Türkiye de yer alırken birinci sıraya ise birçok ülkeden milyonlarca turistin akın ettiği İtalya oturdu.1- İtalya2- Fransa3- İspanya4- Almanya5- Hollanda6- Portekiz7- Türkiye8- Yunanistan9- Polonya10- İrlandaŞirketin sözcüsü Tiffany Mealiff, İngiliz medyasına konuşarak durumu analiz etti. Mealiff, "Popüler turistik destinasyonlar maalesef kapkaç ve hırsızlık olaylarını da beraberinde getiriyor. Özellikle turistlerin yoğun gittiği müze, anıt ve mekanlarda risk artıyor. Turistlerin bu tür yerlerde dikkatli olması gerekiyor" dedi.Roma'daki Trevi Çeşmesi'nin etrafında çok yoğun bir şekilde hırsızlık yapıldığına dikkat çekilirken, Paris'teki Eyfel Kulesi'nin etrafında ve Barcelona'daki Las Ramblas caddesinde de riskin yüksek olduğu belirtildi.