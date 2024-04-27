Arda Güler, Real Sociedad maçında parladı













"Şampiyonlar Ligi her zaman Real Madrid'e ait olmuştur. Umarım Münih'te iyi bir sonuç alır ve evimizde avantajlı bir şekilde oynarız."





Arda Güler Anoeta Stadı'nda futbolda çok pahalı olan bir şeye sahip olduğunu gösterdi; golcülük.Real Sociedad maçı başladıktan yarım saat sonra Real Madrid formasıyla ikinci golünü atan Arda Güler, ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmadan önce Real Madrid formasıyla sadece 98 dakika süre alabilmişti.Öyle ki teknik direktör Carlo Ancelotti, El Clasico galibiyetinde sadece iki oyuncu değiştirdi ve Güler birkaç saniyeliğine de olsa oyuna giremedi.Arda, Madrid oyuncusu olarak ilk sarı kartını 16. dakikada itirazdan gördü. İspanya basınının, 'saha içinde de volkanik bir karaktere sahip' dediği Arda'nın, antrenmanlarda ve hatta maçlarda yansıttığı 'sakin ve huzurlu imajla alakası olmadığı' belirtildi.Maçın 29. dakikasında, Real Sociedad kalecisi Alex Remiro'nun bacaklarının arasından geçirdiği topu ağlarla buluşturan Arda Güler, attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Maçın adamı seçilen 19 yaşındaki milli yıldız, oyunda kaldığı 68 dakika boyunca sergilediği performansla alkış topladı.Özellikle sağ kanattan gerçekleştirdiği bindirmeler ve Sociedad savunmacılarına zor anlar yaşatan driplingleri, öz güveni yüksek bir görüntü sergiledi.Markaj altında olsa da, takım arkadaşlarından daima pas isteyen Arda Güler'in, saha içinde utangaçlıktan uzak bir tavır sergilediğine dikkat çekildi.Takım arkadaşları Ceballos ve Brahim Diaz, tecrübeli oyuncular yerine ilk pas tercihlerini Arda Güler'den yana kullanmaktan çekinmedi. Arda, sahada olduğu süre boyunca Real Madrid hücumlarına sağ kanattan yön verdi.Maçtan sonra Real Madrid TV'ye duygularını aktaran Arda Güler, şu ifadeleri kullandı:"Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik etmek ve bugün bana bu fırsatı verdiği için hocama teşekkür etmek istiyorum. Gol attığım ve kazandığımız için çok mutluyum.""Burası dünyanın en iyi kulübü ve gol atmak da en güzel duygulardan biri. Burada olduğum ve gol attığım için çok mutluyum. Herkese teşekkür etmek istiyorum."Burası Real Madrid, oyuncuların kalitesi inanılmaz. Hepimiz her zaman oynamaya hazırız ve bugün bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Sadece fiziksel açıdan değil, zihinsel açıdan da çalışıyorum. Sabırla bekliyorum ve hala her gün sıkı çalışıyorum. Zihinsel olarak gelişmeye devam etmeye odaklanmış durumdayım.Maç sonu Arda Güler'in performansı hakkında yorum yapan Carlo Ancelotti, milli yıldızın topsuz oyunda da iyi iş çıkardığını söyledi:"Arda, Dani, Fran gibi daha az oynayanların hepsinin çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Mücadele ettiler, mücadele ettiler, Arda da bir gol attı ve gelecek için önemli bir oyuncu olacak. Gelecek yıl da burada olacağına hiç şüphe yok.""Topsuz oyunu beni ikna etti. Çok büyük bir yeteneği var. Çok iyi çalıştı ve çok iyi antrenman yaptığı için daha erken oynayabildi. Çok genç ve yavaş yavaş takımda öne çıkmaya başlayacak. Oynadığı dakikadan daha fazla gol attı, bu da sahip olduğu yetenekten kaynaklanıyor."