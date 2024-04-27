Yeryüzü Mirasçıları Avrupa turnesinde!

Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC) bünyesinde üç yıldır gerçekleştirilen Ümit Nağmeleri programının merakla beklenen 2024 içeri ve takvimi belli oldu. Sanatseverlerin uzun süredir beklediği "Ümit Nağmeleri" bu sene de "Yeryüzü Mirasçıları" adı altında, yeniden ve daha büyüleyici bir konseptle geri dönüyor. Usta sunucu Reha Yeprem’in sunumuyla, Medrese-i Yusufiye'nin tarihi atmosferinde hayat bulacak bu gösteri, izleyiciyi derin bir kültürel ve manevi yolculuğa çıkaracak.





Gösterinin başlangıcı Zülfü Livaneli'nin "Merhaba" şarkısı ile yapılacak açılıştan sonra, Reha Yeprem’in eşsiz sunumuyla seyirci yine muhteşem bir deneyime şahit olacak.





Gösterinin temel unsuru elbette dünyanın değişik ülkelerinden gelen Türk okulları öğrencileri olacak. Bu genç sanatçılar duygu yüklü şarkılar, naatlar ve şiirlerle izleyicinin beğenisini kazanmaya çalışacak. Öte yandan gelişen güncel olayları da “es” geçmeyen Yeryüzü Mirasçıları bu sene “Medrese-i Yusufiye” konseptiyle günümüzdeki hapishane ve zindanlarda yaşananları çarpıcı bir dille sahneleyecek.















GÜNÜMÜZ HAPİSHANELERİNDE YAŞANAN TRAJİKOMİK OLAYLAR YER ALACAK





Görselleştirilmiş mektuplar, içli şiirler ile desteklenecek olan gösteride günümüz hapishanelerinde yaşanan trajikomik olaylar da skeçler halinde seyircinin beğenisine sunulacak.







Yeryüzü Mirasçıları’nda icra edilecek her eser ve performans, esasen bir dönemin ve hareketin manevi özünü oluşturuyor; günümüz insanının acılarına, sevinçlerine ve umuduna dair evrensel bir anlatı sunuyor. Bu sanat yolculuğu, izleyicileri gündelik hayatın ötesine taşıyor ve sanatın dönüştürücü gücüyle insan ruhunu aydınlatıyor. "Ümit Nağmeleri 2024" gösterisi, izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatıp, kalplerde derin izler bırakacak bir deneyim vaat ediyor.





Turne Takvimi ve Programlar





Geçtiğimiz yıllardaki etkinliklerde hayli beğeni toplayan program, bu sene izleyicilere sadece bir performans sunmakla kalmayacak, aynı zamanda güncel olayları bir mefkure çizgisinde yorumlayan konseptle gerçekleştirecek. Ümit nağmeleri sahnesinde insana dair evrensel hikayeleri, mücadeleleri ve zaferleri anlatılacak ve bu hikayelerin mesajlarıyla izleyicilerin ruhuna dokunulması amaçlanıyor.Ümit Nağmeleri/Yeryüzü Mirasçıları, Avrupa'dan Amerika'ya, Nisan'dan Haziran'a ve Ekim'den Kasım'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada ve zaman diliminde sahnelenecek. Gösteri, Almanya’nın Geske şehrinden başlayıp Danimarka (Kopenhag), Hollanda (Amsterdam), Fransa (Strazburg), Almanya (Berlin, Frankfurt), Polonya (Varşova) gibi şehirlerde devam edecek ve daha sonra Amerika'nın farklı şehirlerinde; Houston'dan Los Angeles'a, bir dizi performansla sanatseverlerle buluşacak.