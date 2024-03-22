Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da bin 125 gözaltı! /22 Mart 2024 15:30

Ankara'da bin 125 gözaltı!

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında aranan bin 125 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

SHABER3.COM

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında aranan 1125 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 15-21 Mart tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 4, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 28, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 38, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 319 ve ifadeye yönelik aranan 736 kişi yakalandı.
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