Adalet Bakanı Tunç'tan belediye başkanlarına üstü kapalı 'kayyum' mesajı

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bartın'a gelen Tunç, Ulus Belediyesi ziyareti öncesinde vatandaşlara hitap etti.



Burada yaptığı konuşmada belediye başkanlarına üstü kapalı 'kayyum' mesajı veren Tunç, "Bir belediye başkanı, milletin kaynaklarını millet düşmanlarına akıtırsa orada hukuk devleti devreye girer. Bu noktada devletin yetkili kurumları da her zaman bu konuda hassas ve teyakkuzda olacak." dedi.



Belediyelerin ve yerel yönetimlerin "demokrasinin beşiği" olduğunu vurgulayan Tunç, şöyle konuştu:



"Yerel yönetimler vasıtasıyla vatandaşlarımıza doğumdan vefatına kadar her türlü hizmeti götüren kamu kurumlarımız aynı zamanda. Seçimle işbaşına gelen belediye başkanlarımız, milletten aldığı desteği yine millete hizmet olarak, devletten aldığı desteği, milletin kaynaklarını millete hizmet olarak akıtmak için görevli. Onların yaptığı eserler, sizlere yönelik gerek sosyal hizmetler gerek ilçenin yeniden imarı, beldenin, belediyenin yeniden imarıyla ilgili, şehrin daha yaşanılabilir hale getirilmesi için gerçekleştirilen hizmetler tabii ki artarak devam etmeli."



Tunç, kamu kaynaklarının, belediyelere gönderilen kaynakların, son kuruşuna kadar vatandaşa ve millete hizmet olarak kullanılması gerektiğinin altını çizdi.



Kamu kaynaklarını suç unsuru bulunan faaliyetlere harcayanların, terörün finansmanı olarak kullananların millet tarafından cezalandırıldığını, geçmişte bunun kötü örneklerinin yaşandığını anlatan Tunç, "Bir belediye başkanı, milletin kaynaklarını millet düşmanlarına akıtırsa orada hukuk devleti devreye girer. Bu noktada devletin yetkili kurumları da her zaman bu konuda hassas ve teyakkuzda olacak. Belediye başkanları da bu bilinçle çalışacaklar ve halktan aldıkları, milletten aldıkları yetkiyi kötüye kullanmayacaklar." ifadelerini kullandı.