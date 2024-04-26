Erdoğan'ın Biden ile görüşmesi ertelendi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mayıs ayı içerisinde ABD’ye bir ziyaret yapması bekleniyordu.



9 Mayıs’ta yapılması planlanan ziyarette Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray’da bir araya geleceği iddia edilmişti.



Reuters'ta ismi paylaşılmayan Türk yetkiliye dayandırılan haberde Erdoğan'ın söz konusu ziyareti ertelediği bildirildi.



NEDEN ERTELENDİ?



Yetkili, görüşmenin “Erdoğan’ın programındaki değişiklikler” dolayısıyla ertelendiğini ifade etti. Yetkili, yakında yeni bir tarih belirleneceğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la uluslararası zirvelerde görüşmeler gerçekleştirmişti. İki lider, son olarak geçen temmuz ayında Litvanya'da NATO zirvesinde bir araya gelmişlerdi.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, dün "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok" demişti.

