Samanyolu Haber /Gündem / AKP kulisleri: "Parti yönetimi, Erdoğanlı veya Erdoğansız seçeneklere kafa yormak zorunda" /07 Mayıs 2024 09:19

AKP kulisleri: "Parti yönetimi, Erdoğanlı veya Erdoğansız seçeneklere kafa yormak zorunda"

Gazeteci Nuray Babacan, AKP kongresinde Erdoğan'ın partisinin her türlü 'olağanüstü gelişmeye' hazırlayacağını yazdı.

SHABER3.COM

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP'de hükûmetin 2028’e kadar gidemeyeceği, bu nedenle “sonbahar kongresi ve oluşacak kadronun” partinin geleceği için hayati önem taşıdığını aktardı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kongrede partiyi her türlü olağanüstü gelişmeye göre hazırlayacağını yazdı.

Yerel seçimlerin ardından iktidar partisinde değişim tartışmaları sürüyor. Gazeteci Nuray Babacan, AKP'nin her an olağanüstü kongre yapabileceğini ve partinin Erdoğanlı veya Erdoğansız her türlü seçeneğe kafa yorduğunu belirtti. Babacan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Tabii ki her an olağanüstü kongre yapma olanağı var. Ancak siyasetteki hızlı ve beklenmedik değişikliklerin bunu imkansız kıldığı zamanlar olabilir. İşte tüm bu olasılıklar AKP içinde de konuşuluyor. Sonuçta parti yönetimi, Erdoğanlı veya Erdoğansız seçeneklere kafa yormak zorunda. Bunlar, gündemden bağımsız olarak yapılan derin sohbetlerin konusu.

AKP kulislerine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu kongrede partiyi her türlü olağanüstü gelişmeye göre hazırlayacak. Siyaset kulislerinde hükümetin önünde 4 yıllık seçimsiz sürecin olmadığı görüşü ağırlıklı. Dediğimiz gibi olağanüstü kongre ile önümüzdeki yıllarda adım atılmazsa, bu yılın sonbaharındaki AKP kongresi çok önemli olacak.

Parti kurmayları, ekonomide iyileşmenin çok yavaş hayata geçeceğini, rakamlara yansıyan değişmenin halkın hayatında hemen görülmeyeceğini dile getiriyorlar. Bu da hükümeti zora sokacak konulardan biri olarak anlatılıyor. Ayrıca partinin son dönem siyasetinin 'genç seçmene, kızgın seçmene' hitap etmediği, bu kitleleri temsil eden 'yeni aktörler ve özneler' olmadığı anlatılıyor."

Yazının tamamını okumak için tıklayın.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP kulisleri: "Parti yönetimi, Erdoğanlı veya Erdoğansız... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:59:12