İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı

İsrail, Gazze Şeridi'nden Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafının 'kontrol altına alındığını' ileri sürdü. Açıklamada, ordunun dün geceden bu yana Refah'ın doğusundaki 'belirli bir bölgede' faaliyet gösterdiği, çoğu sivilin ve bazı uluslararası kuruluşların tahliye edildiği belirtildi.





Reuters'a konuşan Gazze Sınır İdaresi sözcüsü ise, İsrail tanklarının Refah Sınır Kapısı'na konuşlandığını ve sınırın kapatıldığını dile getirdi. Sınırdan yardım geçişlerinin durdurulduğu aktarıldı.







İsrail, 7 Ekim sonrası yerinden edilmiş yaklaşık 1.4 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'ın tahliyesini istemişti. Refah'ın doğusunda barınan 100 bin kişi için tahliye emri veren ordu, gün içerisinde bölgeye hava saldırılarını sürdürmüştü.Geçtiğimiz saatlerde Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde ise, İsrail askeri araçlarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na yaklaşık 200 metre mesafede konuşlandığı belirtilmişti. İsrail ordusunun bölgedeki bazı binaları roketlerle hedef aldığı aktarılan haberde, İsrail topçu birliklerinin de Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na yakın bölgelere atışlar yaptığı kaydedilmişti.