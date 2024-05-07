Kantar fişleriyle oynayarak vurgun yapmışlar: 11 belediye çalışanına dava

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre Kayapınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün mıcır alım ihalesiyle ilgili ihaleyi alan Kalman Mühendislik Ali Rıza Kalmam adlı yüklenici firmanın hak ediş evraklarında bir takım haksız kazanç sağlandığına yönelik şüpheli işlemlerin görülmesi üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada aralarında Şantiye şefliği yapan 1 harita mühendisi, 2’si kantar görevlisi memur ile 8 belediye çalışanı olmak üzere 11 sanık hakkında, “Görevi kötüye kullanmak” suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianameye göre, memur sanıklarla ilgili alınan soruşturma izninin ardından bilirkişi ve müfettiş incelemesiyle yapılan araştırmada, ihaleyi alan firmanın hak ediş evraklarında haksız kazanç sağlandığına yönelik bir takım şüpheli işlemlerin görüldüğü tespit edildi.
İHALEYİ ALAN FİRMANIN HAK EDİŞİNDEN KESİLDİ
İhaleyi alan firmanın işe başlama tarihi olan 28 Kasım 2022 ile işin bitiş tarihi olan 25 Haziran 2023 tarihleri arasında çok düşük tonaj farkıyla düzenlenen 157 adet şüpheli kantar tartım fişleri ve bir mükerrer fiş üzerinde yapılan incelemede 842 bin 941 lira 59 kuruş kamu zararı tespit edildi. Çok düşük tonajla kantar fişleri üzerinde yapılan oynama ile ortaya çıkan kamu zararı, ihaleyi alan Kalman Mühendislik firmasının hak edişinden tahsil edilerek belediyenin hesabına geri aktarılarak kamu zararının giderildi. Her ne kadar kamu zararı giderilmiş olsa da, sanıkların görevini kötüye kullandıkları belirlendi.
BİR GÜN ARAYLA AYNI FİŞ HAK EDİŞ LİSTESİNE EKLENDİ
İddianamede muhakkik raporuna da yer verildi. Buna göre, hak ediş ödenmediği halde ödenmiş gibi fatura kesildi. Günlük kantar fişleriyle ilgili karşılaştırma yapılmadan hak ediş listesi düzenlendi. Listeler incelendiğinde 13854 nolu fişin kantar icmal listesi ile karşılaştırıldığında böyle bir fişin olmadığı, ancak kantar listesindeki 4 nolu fişin araç plakası, tonaj ve saatlerin ilgili fişe ait olduğu belirlendi. 14739 nolu fişin 5 Aralık 2022 günü hak ediş listesine eklendiği, aynı numaralı fişin bir gün sonra yine hak ediş listesine eklenerek mükerrer işlemle haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Fişlerde aynı plakalı araçların birbirini takip eden saatlerde kısa sürelerde sefer yaptığı, sahaya dökümü yapılan malzemenin teslimi sırasında fişler üzerinde imza ve paraf olmadığı gibi, yapılan hak ediş işlemleriyle ilgili günlük veya haftalık rapor da düzenlenmediği bildirildi.
"AZAMİ HIZDA GİTSE TRAFİK KURALINI İHLAL ETSE BİLE OLMAZ"
Tespit komisyonu tutanağına göre, firma kamyonlarının taş ocağından kantara gelişi ve malzeme dökümü sonrasında tekrar ocağa geri dönüşü ile taş ocağından malzeme yükleyerek yeniden kantardan tartım işleri ve geçiş süresinin keşif yapılarak tespit edildiğine dikkat çekildi. Buna göre tespit edilen süre, firma yetkilileri ile çalışanlarının ifadelerinde en yakın taş ocağına gidilerek 28 ton mıcır yüklü kamyonla firma şoförünün en kısa mesafeyi kullanarak, trafik kurallarına uymadan azami hızla 1 saat 3 dakika ile aynı taş ocağından kırsal alana 2 sefer arası sürenin 1 saat 28 dakika olarak hesaplandığına vurgu yapıldı. Şantiye ile taş ocağı arasındaki mesafe saati hesaplandığında, hak ediş fişlerinin abartılı olduğu belirlendi.
"KAMU ZARARI GİDERİSE BİLE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANDILAR"
İddianamede, karşılaştırma yapılmadan günlük düşük tonajlı kantar fişlerinin düzenlendiği, fişler üzerinde imza ve paraf olmadığı, bazılarının bir gün arayla mükerrer nitelikte olduğu belirtildi. Fişlerde aynı plakalı araçların birbirini takip eden saatlerde kısa sürelerde sefer yaptıkları ve sanıkların kamu zararı giderilmiş olsa da, görevi kötüye kullanmak suçunu işledikleri sabit görüldüğünden ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi. Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.