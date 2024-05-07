Samanyolu Haber /Gündem / 20 bin öğretmen ataması yapılacak /07 Mayıs 2024 09:50

20 bin öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını ve başvuruların 20 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu. Tekin, öğretmen atamalarında KPSS ve mülakat puanlarının her birinin yüzde 50 oranında etkili olacağını belirtti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Nisan 2023'te katıldığı AKP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Kamuda mülakatları kaldıracağız" demişti.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını, başvuruların 20 Mayıs'ta başlayacağını bildirdi.

Bakan Tekin, Bakanlık'ta öğretmen atamalarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile öğretmen atamalarına ilişkin çalışma yürüttüklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara 20 bin öğretmen ataması planlandığını ifade eden Tekin, başvuruların 20 Mayıs'ta alınmaya başlanacağını duyurdu.

Bakan Tekin, en fazla atama yapılacak branşların Sınıf Öğretmenliği (3 bin 263), Özel Eğitim Öğretmenliği (2 bin 499), Rehberlik Öğretmenliği (1597), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (1594) ve İngilizce Öğretmenliği (968) olarak sıraladı.

Tekin ayrıca, öğretmen atamalarında mülakata ilişkin, ”Skorun yüzde 50'si KPSS, yüzde 50'si mülakat olarak yapılacak” dedi.

ERDOĞAN "KALDIRACAĞIZ" DEMİŞTİ...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan 2023'te, katıldığı AKP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Kamuda mülakatları kaldıracağız" demişti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" ifadelerini kullanmıştı...

Erdoğan, seçim vaadini sosyal medya hesabından da böyle duyurmuştu:


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