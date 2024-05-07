20 bin öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını, başvuruların 20 Mayıs'ta başlayacağını bildirdi.Bakan Tekin, Bakanlık'ta öğretmen atamalarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile öğretmen atamalarına ilişkin çalışma yürüttüklerini belirtti.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara 20 bin öğretmen ataması planlandığını ifade eden Tekin, başvuruların 20 Mayıs'ta alınmaya başlanacağını duyurdu.Bakan Tekin, en fazla atama yapılacak branşların Sınıf Öğretmenliği (3 bin 263), Özel Eğitim Öğretmenliği (2 bin 499), Rehberlik Öğretmenliği (1597), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (1594) ve İngilizce Öğretmenliği (968) olarak sıraladı.Tekin ayrıca, öğretmen atamalarında mülakata ilişkin, ”Skorun yüzde 50'si KPSS, yüzde 50'si mülakat olarak yapılacak” dedi.Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan 2023'te, katıldığı AKP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Kamuda mülakatları kaldıracağız" demişti...Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" ifadelerini kullanmıştı...Erdoğan, seçim vaadini sosyal medya hesabından da böyle duyurmuştu: