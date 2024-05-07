“Keşke yargılansanız” diyen doktora ‘Erdoğan’a hakaret’ davası!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine ilişkin olarak, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “Keşke yargılansanız” ifadelerini kullanan bir doktora dava açıldığı ortaya çıktı.



BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne bağlı polisler, “Siber devriye faaliyetinin” ardından bir doktor hakkında 22 Şubat 2023 tarihinde rapor hazırladı. Ardından da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.



İddianamede vatandaşın, 6 Şubat depreminin ardından Erdoğan’ın fotoğrafı ile depremle alakalı bir açıklamasını paylaşarak, “Keşke hepiniz yargılansanız! Keşke bu ihmalleriniz yüzünden hayatını kaybeden herkes için hesap verseniz” ifadelerini kullandığı belirtildi.



Hazırlanan iddianamede, Erdoğan’ın mağdur olduğu, vatandaşın Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu işlediği ve cezalandırılması gerektiği belirtildi.

