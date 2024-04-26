4 maç kala rekoru egale etti: Avantaj liderde

Galatasaray'dan şampiyonluk yürüyüşü... Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanında 3-0 kazandı. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta Sivas'ta puan kaybetmesiyle şampiyonluk yarışında büyük avantaj sağlayan Galatasaray, Adana deplasmanında da hata yapmadı ve 3 puanın sahibi oldu.







Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelenin oldukça tempolu geçen ilk yarısında gol sesi çıkmadı.





Maçtan önce Adana Demirsporlu taraftarlar, kale arkası ve maraton tribünde demiryolu işçisi ile bir lokomotifi koreografisi sundu. Taraftarlar büyük boy üzerinde Türkçe "Her sokakta izin bu memleket bizim" yazılı pankart ile İngilizce "Demiryolunun İşçi Sınıfı Kahramanı" yazılı pankart açtı.





Sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluk ipine yakın tarafta olan Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanında da kazanarak 93 puana ulaştı ve Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonunda kırdığı puan rekorunu egale etti.İkinci yarının hemen başında dakikalar 54'ü gösterirken sahneye çıkan Hakim Ziyech Galatasaray'ı öne geçirdi.Mertens'in yay üzerinden indirdiği topa Hakim Ziyech, sol ayağıyla çok sert vurdu. Shahrudin Mahammadaliyev'in yetersiz teması sonrası meşin yuvarlak ağlarla buluştu.Aslan'ın kaptanı Muslera'nın kurtarışları ile damga vurduğu ve Galatasaray'ı ayakta tuttuğu mücadelede 64'te sahneye çıkan Kerem Demirbay farkı 2'ye çıkardı.Ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Demirbay, sağ çaprazda rakibini egale ederek dar açıdan golü atmayı başardı ve skoru 2-0'a getirdi.Kerem Demirbay, Adana Demirspor ağlarını havalandırarak kariyeri boyunca bir sezonda attığı en fazla gole (6) ulaştı.90+1'DE ICARDI SAHNEDE90+1'de Aslan'ın golcüsü Icardi kapanışı yaptı. Kerem'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mertens, hemen yanındaki Icardi'ye bıraktı. Onun düzgün vuruşu ağlarla buluştu.Bu gol maçın skorunu belirledi ve Galatasaray 3 puanı 3 golle alarak bitime 4 hafta kala 93 puan ve maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önüne geçti.Adana Demirspor ise 41 puanla 11. sırada yer aldı. Galatasaray önümüzdeki hafta Sivasspor ile iç sahada oynayacak.Yukatel Adana Demirspor'da 2 değişiklikYukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Yılport Samsunspor maçının kadrosunda 2 değişiklik yaptı.Mavi lacivertli ekip, ligin lideri karşısına Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Maestro, Michut, Yusuf Barasi, Mendoza, Yusuf Erdoğan ve Balotelli ilk 11 ile sahaya çıktı.Hikmet Karaman Samsunspor karşısında ilk 11'de olan Emre Akbaba ve Yusuf Sarı'yı sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maç kadrosuna almazken bu oyuncular yerine Michut ve Yusuf Barasi forma giydi.Adana Demirspor yedek kulübesinde Yılmaz Aktaş, Tayfun Aydoğan, Alioui, Manev, İzzet Çelik, Aymbetov, Abdulsamet Burak, Dorukhan Toköz, Cisse, Fougeu oturdu.Öte yandan maçtan önce kulüpten yapılan açıklamada Emre Akbaba, Yusuf Sarı ve Jose Rodriguez'in sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçı kadrosuna alınmadıkları duyuruldu.1. dakikada sağ kanatta Balotelli'nin ara pasında topla buluşan Mendoza'nın ceza sahası dışından yerden şutunda, kaleci Muslera uzanarak topu kornere çeldi.12. dakikada sağ kanattan atılan pasla ceza sahası önünde topla buluşan Kerem Demirbay'ın şutunda, top direkten geri döndü.17. dakikada orta sahadan atılan pasla topu süren Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra sert şutunda, top kaleci Magomedaliyev'den döndü.25. dakikada Mertens'in ceza sahasına gönderdiği pasta Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Magomedaliyev meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.26. dakikada Mendoza'nın şutunda savunmadan dönen topu sol çaprazda önünde bulan Balotelli'nin ceza sahası önünden şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi37. dakikada ani gelişen Adana Demirspor atağında savunmanın arkasına sarkan Yusuf Barasi'den önce kalesini terk edip ceza sahasına dışına çıkan kaleci Muslera, topu uzaklaştırdı.49. dakikada Mendoza'nın şutunda Muslera'dan dönen topu önünde bulan Balotelli'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.53. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in ceza sahası önünde rakibinden çıkardığı topla buluşan Ziyech'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'in sağından ağlarla buluştu: 0-162. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Mendoza, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa dokundu ama Muslera meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.63. dakikada Adana Demirspor'un hızlı hücumunda sağ kanatta Mendoza'nın pasıyla ceza sahasına giren Yusuf Barasi'nin vuruşunda, top kaleci Muslera'dan geri döndü.64. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan attığı pasta topla buluşan Kerem Demirbay rakibini geçtikten sonra dar açıdan ceza alanı içinde son çizgiye yakın bir yerden sol ayakla yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-290+1. dakikada Galatasaray 3'üncü golü buldu. Mertens'in sol kanatta ceza sahası içinde penaltı noktasına pasında Icardi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3Stat: Yeni AdanaHakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan BilirYukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler (Dk. 10 Manev), Mohammadi, Maestro, Michut (Dk. 65 Alioui), Yusuf Barasi (Dk. 65 Tayfun Aydoğan), Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli (Dk. 85 Aymbetov)Galatasaray: Muslera, Köhn, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson (Dk. 88 Davinson Sanchez), Kaan Ayhan (Dk. 82 Aurier), Torreira (Dk. 82 Berkan Kutlu), Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz (Dk. 82 Tete), Mertens, Ziyech (Dk. 71 Kerem Aktürkoğlu), IcardiGoller: Dk. 53 Ziyech, Dk. 64 Kerem Demirbay, Dk. 90+1 Icardi (Galatasaray)Sarı kartlar: Dk. 90 Mendoza, Dk. 90+3 Gravillon (Yukatel Adana Demirspor)