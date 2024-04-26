Samanyolu Haber /Spor / Arda Güler, La Liga'da ilk kez 11'de sahaya çıkıyor /26 Nisan 2024 22:32

Arda Güler, La Liga'da ilk kez 11'de sahaya çıkıyor

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, La Liga'da ilk kez bir maça 11'de başlayacak.

SHABER3.COM

La Liga'nın (İspanya birinci ligi) 33. haftasında Real Sociedad, Real Madrid'i konuk ediyor.

Saat 22.00'de başlayacak olan mücadele, S Sport'ta yayınlanacak.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler de maça ilk 11'de çıkacak.

Eflatun beyazlılar karşılaşmaya Kepa, Carvajal, Militao, Nacho, Fran Garcia, Arda Güler, Tchhouameni, Modric, Ceballos, Brahim ve Joselu ile başlayacak.

Real Sociedad mücadelesi Güler'in, La Liga'da ilk 11'de başladığı ilk maçı olacak.

Arda Güler'in ilk 11'de başladığı tek karşılaşma, 6 Ocak'ta İspanya Kral Kupası'ndaki Arandina maçıydı. Güler, Real Madrid formasıyla oynadığı 7 maçtan 6'sında sonradan oyuna dahil olmuştu.
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