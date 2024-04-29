Fenerbahçe maçı öncesi yeni teknik direktör açıklandı

Trendyol Süper Lig'de üst üste alınan iki mağlubiyetin ardından teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayıran TÜMOSAN Konyaspor, bu göreve sezon sonuna kadar sportif direktör Ali Çamdalı'yı getirdi.



Kulüpten yapılan açıklamada "Efsane kaptanımız, yeni hocamızdır. Yönetim Kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karara göre; Sportif Direktörümüz Ali Çamdalı, Teknik Direktörümüz oldu. Ali Çamdalı’ya yeni görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.



Düşme hattının bir basamak üstünde bulunan Konyasoır, Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek.

