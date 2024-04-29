Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe maçı öncesi yeni teknik direktör açıklandı /29 Nisan 2024 23:56

Fenerbahçe maçı öncesi yeni teknik direktör açıklandı

Fenerbahçe maçı öncesi Fahrudin Omerovic ile yollarını ayıran Konyaspor, teknik direktörlük görevine Ali Çamdalı'nın getirildiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Trendyol Süper Lig'de üst üste alınan iki mağlubiyetin ardından teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yollarını ayıran TÜMOSAN Konyaspor, bu göreve sezon sonuna kadar sportif direktör Ali Çamdalı'yı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Efsane kaptanımız, yeni hocamızdır. Yönetim Kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karara göre; Sportif Direktörümüz Ali Çamdalı, Teknik Direktörümüz oldu. Ali Çamdalı’ya yeni görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.

Düşme hattının bir basamak üstünde bulunan Konyasoır, Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fenerbahçe maçı öncesi yeni teknik direktör açıklandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:38:06