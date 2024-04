Türkiye, AB'nin tutumundan rahatsız: Diğer aday ülkelerle aynı muamele yapılmalı

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Büyükelçi Kaymakcı, Türkiye'nin AB'ye aday ülke olmasının önemini vurgulayarak, diğer aday ülkelerle eşit muamele görmesi gerektiğini belirtti.





Avrupa Birliği'nin (AB) 10 ülkeyi içine aldığı en büyük genişlemesinin 20. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen Genişleme Günü etkinlikleri kapsamında, Avrupa Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu toplantısı yapıldı.Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Antje Grotheer'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa, Toplantıda Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi Louisa Vinton konuşmacı olarak katıldı.17-18 Nisan'da düzenlenen AB Zirvesi'nin Türkiye ile ilgili sonuç bildirisinin moral bozucu olduğunu ifade eden Kaymakcı, yüksek düzeyli diyalogların başlatılması, Avrupa Yatırım Bankasının Türkiye'de yeniden aktif hale gelmesi, vize kolaylığı sağlanması, Gümrük Birliği modernizasyonu gibi unsurların bir an önce sağlanması gerektiğine işaret etti.Kaymakcı, zirvede Türkiye ile ilişkilerle ilgili çalışmanın, AB üyesi ülkelerin daimi temsilcilerinden oluşan Coreper'e devredildiğini anımsatarak, bu çalışmanın bir an önce sonuçlanması gerektiğini dile getirdi.AB'nin Türkiye ile ilgili her konuyu 'Kıbrıs'a bağladığını' belirten Kaymakcı, 'Tek taraflı politikalarla hiçbir çözüme varamayız.' dedi.