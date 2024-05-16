Dört soruda Emniyet depremi

Ayhan Bora Kaplan ne zaman yakalandı, ne ile suçlanıyor?



- 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yakalama kararı bulunan Ayhan Bora Kaplan, 7 Eylül 2023'te Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Almanya'ya kaçmak üzereyken gözaltına alındı. Beş gün sonra tutuklandı.



- Ekim ayında Kaplan ile yakın ilişkileri olduğu iddia edilen 1. sınıf emniyet müdürü olan eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan açığa alındı. Aslan’ın yanı sıra, eski Emniyet Müdür yardımcıları Volkan Murat Kaşıkçı, Mukadder Kardiyen ve eski Asayiş Şube Müdürü Oben Özay'ın da açığa alındığı öğrenildi. Açığa alınan eski Organize Suçlardan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Aslan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın isimlerden biri olarak biliniyordu.



- Kaplan hakkındaki iddianame 17 Ocak günü kabul edildi. 28'i tutuklu, 61 sanık Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor, bir sonraki duruşma dört gün sonra 20 Mayıs'ta yapılacak. Kaplan ve beş örgüt yöneticisi hakkında cinayet, örgüt kurma, yağma gibi 10 ayrı suçtan suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.



- Yakalandıktan sonra 15 Temmuz gecesi TRT önünde ağır silahlı fotoğrafları yeniden gündeme gelen Kaplan mahkemede bu kare için "Sayın Cumhurbaşkanımız herkesi sokağa çağırdı ben de üstüme düşenden fazlasını yaptım" dedi.



- Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman ile çıkar ilişkisi olduğu ileri sürüldü. Kocaman, Kaplan ile görüştüğünü doğruladı ancak lüks villa ile otomobil aldığı yönündeki iddiaları yalanladı.



Gizli tanık Serdar Sertçelik (M7) hangi iddiaları dile getirdi?



- Suç örgütünün yöneticilerinden Serdar Sertçelik, gizli tanık olarak, 'M7' kod adıyla 19 sayfa ifade verdi. Sertçelik'in elektronik kelepçeyle nasıl yurt dışına kaçtığı, iddialarında neden bazı siyasilerin isimlerinin soruşturma dosyasına sokulmaya çalıştığı sorusu yanıt arıyor.



- Sertçelik 6 Ekim'de Kıbrıs'ta polislerle anlaşıp Tükirye'ye döndü ve ev hapsine alındı. Bu sırada elektronik kelepçe takılıyken dokuz kez ikametini terk etti, hakkında işlem uygulanmadı. 21 Kasım'da gittiği çorbacıda ayağından vuruldu. 3 Mayıs'ta gazeteci Erk Acarer’in programında kimliğini deşifre etti.



Sertçelik’nin iddiasına göre polislerin ‘ifadesine eklemek istediği’ siyasiler arasında şu isimler yer aldı: TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, eski AKP milletvekili Mücahit Arslan, Bilal Arslan, AKP Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski İçişleri bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sadık Soylu, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan.



- Sertçelik, açığa alınan polis şefi Şevket Demircan ile arasında yapılan bir ses kaydını yayımladı. Kayıtta Sertçelik "Orada da karşıda Mücahit Aslan var. Bu tarafta Bekir Bozdağ var. Şimdi ben bunu söylediğimde ben iyice kötüye gitmeyeyim müdürüm" derken, Demircan "Bu iki konu ile ilgili söylüyorum, iki konuyla ilgili görüşeceğim ben. Gerek yok istersen sana söyleyeyim. Söylemeyeceğine söyleyeceğim. Açık ve net söyleyeyim. Bekir Bozdağ ile ilgili bir şey demiyorum. Muhtemelen söyle derler. O ayrı bir konu. Ama bu diğer konuyla ilgili tabi bakmak lazım" ifadesini kullandı.



- Sertçelik, ifadesinde zorlandığını öne sürdü, iktidara darbe teşebbüsünde bulunulduğunu iddia etti.



Siyaset, yaşananlar hakkında neler söyledi?



Beştepe'ye MİT Başkanı Kalın ve Adalet Bakanı Tunç'u çağıran Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "??Son dönemde gündeme gelen tüm hadiseyi tüm boyutlarıyla takip ediyoruz. Bürokratik vesayete izin vermeyiz. Kanunun dışına çıkan, hatası olan kim varsa hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyoruz” şeklinde konuştu.



Erdoğan, grup toplantısının ardından soruşturmaya dair soruları yanıtsız bıraktı.



- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli 'oyun kurmaya' çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz" dedi. Yerlikaya "Hangi kurum içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa, sonuna kadar gidip, o yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı, en ince ayrıntısına kadar, detayına kadar inceler, araştırır, soruşturur ve yargının huzuruna getirir. O anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda yargımıza güvenelim" dedi.



- MHP lideri Bahçeli de "Maşa kullanıp sütre gerisine saklananların hepsini takip ediyoruz. Olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir" dedi ve Cumhur İttifakı'nın hedef alındığını savundu.



"17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğmeyeceklerini" belirten ve gizli tanık ifadeleriyle yürütülen soruşturmaları "şerefli isimleri karalama kumpası" olarak nitelendiren Bahçeli, "emniyet, yargı ve medya uzantılarının tepesine binilmeli. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş! Hepsine göstermek, hepsini yaka paça içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur" diye konuştu.



- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise Bahçeli'ye "İmalı konuşmayın. Kimi kastediyorsanız açıkça söyleyin. Varsa bir darbe ihtimali ona söyleyin, bilgi ve belgeleri devlet kurumlarıyla paylaşın çünkü ifadeleriniz çok ağır" yanıtını verdi.



Soruşturmada son durum ne?



Suç örgütü ile ilgili iddialarda adı geçen ve Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile buluştukları iddiası sosyal medyada yer alan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan geçen hafta görevden uzaklaştırıldı. Gözaltına alınan üç polis müdürü ve komiser U.G.'nin ikametlerinde arama yapıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine 'Suç işlemek için anlaşmak', 'Adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından soruşturma başlatmıştı.



Devam eden soruşturmada bugün üç sivil ile bir komiser daha gözaltına alındı.