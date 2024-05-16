Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan açıkladı: Oda ve borsa başkanları yeşil pasaport alacak /16 Mayıs 2024 10:06

Erdoğan açıkladı: Oda ve borsa başkanları yeşil pasaport alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verileceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında, 365 oda ve borsa başkanı için yeşil pasaport verileceğini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul'da vize ve geçiş kotalarına ilişkin, "Bir konu var ki bizleri üzmeye devam ediyor. Tüm bu mücadelenin liderlerini vize kuyruklarında bekletiyoruz. Özel sektörün kanaat önderlerinin dış temaslarını kolaylaştıralım ki yolumuz açılsın. Dolayısıyla oda, borsa camiamızın da yeşil pasaportu fazlasıyla hak ettiğini düşünüyoruz. Her zaman reel sektörün yanında duran sizden bu konuda müjdeler geleceğine inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Tasarruf tedbirlerine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Kamuda tasarruf ve verimlilik paketinin sadece 3 yıllık bir hedef olarak görülmemesi gerektiğine inanıyorum. Kamuda tasarruf kültürünü kurumsal bir niteliğe kavuşturarak bu konudaki farkındalığın sürekli yüksek kalmasını sağlayacağız. Tasarruf kültürü yaygınlaştıkça ve toplum tarafından sahiplenildikçe cari açıktaki iyileşme de hız kazanacaktır. Tasarruf tedbirlerine istisnasız olarak tüm kamu idarelerimiz ve personeli uymak zorundadır" dedi.
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