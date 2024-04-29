Hamas'a yapılan teklif ortaya çıktı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Suudi Arabistan'da düzenlenen "Uluslararası Riyad Ekonomi Forumu"nda katıldığı oturumda, Gazze Şeridi'nde önerilen yeni ateşkes ve İsrail ile esir takası anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Cameron, şu ifadeleri kullandı:



"(İsrailli) esirlerin ve potansiyel olarak binlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılması karşılığında Gazze'de 40 günlük kalıcı ateşkes için cömert bir teklif var. Umarım, Hamas bu anlaşmayı kabul eder. Açıkçası, dünyadaki tüm baskılar ve gözler bugün onların üzerinde olmalı ve 'bu anlaşmayı kabul edin' demeli."



"ESİRLER SERBEST KALANA KADAR SAVAŞ BİTMEYECEK"



Cameron, "Esirler serbest kalana kadar savaş bitmeyecek" diyerek, anlaşmanın binlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını içerdiğini belirtti.



Aynı zirve kapsamında Riyad’da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da "Hamas'ın önünde çok cömert bir teklif var ve ateşkes önerilerini desteklemek için hızlı bir şekilde doğru kararı vereceğini umuyoruz" demişti.



Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin 26 Nisan günü Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.



Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.