Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk oldu /16 Mayıs 2024 09:05

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkındaki hak ihlali kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Başkanı Muhsin Şentürk'ü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçti.

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DW Türkçe'den aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkındaki hak ihlali kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Başkanı Muhsin Şentürk'ü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçti. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uzun süre Yargıtay Başkanlığı için aday olan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, geçen hafta adaylıktan çekilmiş ve Başsavcılık için aday olacağını duyurmuştu. Şentürk'ün başkanlık seçimlerinde o dönem halen başkan olan Mehmet Akarca'yı destekleyeceği, buna karşılık kendisinin de Başsavcı olarak seçileceği ileri sürülmüştü ancak Yargıtay Başkanlığına 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez seçilmişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in 4 Haziran 2024’te 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı adaylarının belirlenmesi için Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda seçim yapılmıştı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için en çok oyu alan beş adayın ismi sıralı liste halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştu. Buna göre, 5.Ceza Dairesi Başkanı Yaşar Şimşek 86 oy ile en çok oy alan isim olurken onu sırayla 77 oy ile 3.Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 56 oy ile 3. Ceza Daire Başkanvekili Hakan Yüksel, 33 oy ile 7. Hukuk Dairesi Üyesi Mustafa Erol, 31 oy ile 2.Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu izlemişti. Muhsin Şentürk, ikinci sırada yer almasına karşın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçildi.
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