Avrupa Birliği, Türkiye’ye verdiği 6 milyar Euro'nun peşine düştü

Avrupa Birliği (AB) denetçileri, Türkiye’ye Suriyeli mülteciler için verilen fonun nasıl harcandığını öğrenememekten yakındı. AB, Türkiye’yle 2016’da göç anlaşması imzalamıştı. Bu kapsamda Suriye’den gelen göçmenlerle başa çıkmasına yardım etmek için Türkiye’ye en az 6 milyar Euro (yaklaşık 208 milyar 894 milyon lira) vaat edildi.





ECA üyesi Bettina Jakobsen veriler olmadan AB tarafından imzalanan eğitim projelerinin etkisini veya sürdürülebilirliğini ölçme konusunda bir sonuca varmalarının mümkün olmadığını vurguladı.





İki deneyimli gazeteci özel dosyayla, Kızılay, AKP’li belediyeler ve bakanlıklar üzerinden sığınmacılara ulaştırılması gereken 6 milyar euronun AKP’li şirketlere aktarıldığına dikkat çekildi. Uluslararası anlaşmalar gereği 6 milyar Euronun Erdoğan Hükumeti tarafından nerelere harcandığının belgelenmesi şartı bulunuyor.





Avrupa Birliği Sayıştayı (ECA) geçen yıl paranın etkili bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin takibinden sonuç alamadı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) denetçilere bilgiler vermeyi reddettiği belirtildi.Bir AB denetçisi, sebebi “Sadece verilere sahip olmadıklarını iddia ettiler” sözüyle açıkladı. Denetçi, “Verilerin normalde var olması gerektiğini biliyoruz” dediAlmanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeir’in 10 yıl aradan sonra Türkiye’ye yaptığı ziyarette 6 milyar dolar gündeme geldi mi? Bold Plus Genel Yayın Yönetmeni Bedrettin Uğur ve Hasan Bozkurt bu sorunun cevabını aradı. Bu olayın detaylarını aşağıdaki linkten tıklayıp izleyebilirsiniz.