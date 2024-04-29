Avrupa Birliği, Türkiye’ye verdiği 6 milyar Euro'nun peşine düştü

Avrupa Birliği (AB) denetçileri, Türkiye’ye Suriyeli mülteciler için verilen fonun nasıl harcandığını öğrenememekten yakındı. AB, Türkiye’yle 2016’da göç anlaşması imzalamıştı. Bu kapsamda Suriye’den gelen göçmenlerle başa çıkmasına yardım etmek için Türkiye’ye en az 6 milyar Euro (yaklaşık 208 milyar 894 milyon lira) vaat edildi.
AB SAYIŞTAYI DENETÇİLERİ ŞAŞKIN
Avrupa Birliği Sayıştayı (ECA) geçen yıl paranın etkili bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin takibinden sonuç alamadı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) denetçilere bilgiler vermeyi reddettiği belirtildi.
Bir AB denetçisi, sebebi “Sadece verilere sahip olmadıklarını iddia ettiler” sözüyle açıkladı. Denetçi, “Verilerin normalde var olması gerektiğini biliyoruz” dedi
ECA üyesi Bettina Jakobsen veriler olmadan AB tarafından imzalanan eğitim projelerinin etkisini veya sürdürülebilirliğini ölçme konusunda bir sonuca varmalarının mümkün olmadığını vurguladı.
KIZILAY VE AKP’Lİ BELEDİYELER PARALARI NE YAPTI?
İki deneyimli gazeteci özel dosyayla, Kızılay, AKP’li belediyeler ve bakanlıklar üzerinden sığınmacılara ulaştırılması gereken 6 milyar euronun AKP’li şirketlere aktarıldığına dikkat çekildi. Uluslararası anlaşmalar gereği 6 milyar Euronun Erdoğan Hükumeti tarafından nerelere harcandığının belgelenmesi şartı bulunuyor.
ALMANYA CUMHURBAŞKANI PARAYI GÜNDEME GETİRDİ Mİ?
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeir’in 10 yıl aradan sonra Türkiye’ye yaptığı ziyarette 6 milyar dolar gündeme geldi mi? Bold Plus Genel Yayın Yönetmeni Bedrettin Uğur ve Hasan Bozkurt bu sorunun cevabını aradı. Bu olayın detaylarını aşağıdaki linkten tıklayıp izleyebilirsiniz.