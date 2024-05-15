Putin'in kritik Çin Ziyaretinde önemli konular var

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA









Basında çıkan haberlere göre Kremlin bu ziyareti çok önemsiyor. Eski ve yeni bakanlarla birlikte Roskosmoz, Merkez Bankası, Gazprom ve diğer önemli kurumların birinci dereceden yetkilileri bu heyette bulunacak.





Çin Dışişleri Bakanlığı'nın salı günü yaptığı açıklamada, Putin'in iki günlük ziyareti sırasında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konuları ele alacağı belirtildi.





Bu ziyaret, Putin'in Rusya Devlet Başkanı olarak başladığı beşinci dönemine denk geliyor ve kendisi için ilk yurtdışı gezisi olacak. Kremlin, geziyi doğruladı ve Putin'in Şi'nin daveti üzerine gittiğini söyledi.





Pekin, Rusya'nın Ukrayna'daki krizdeki politikasını desteklemeye devam ederken, Rusya'ya çeşitli ürünlerin ihracatını sürdürüyor. Aynı zamanda, Rusya'nın enerji kaynaklarının önemli bir alıcısı olan Çin, stratejik bir ortaklık ile bağlılığını vurguluyor.





Ancak, Çin'in tarafsız bir duruş sergilediği iddiasına rağmen, Batı'ya karşı Rusya ile güçlü bir ilişki içinde olduğu belirtiliyor. İki ülke, Afrika, Orta Doğu ve Güney Amerika'da nüfuzlarını artırmaya çalışırken demokrasiler ve NATO ile çeşitli anlaşmazlıklar yaşıyor.





Putin'in ziyareti, Çin'in kendi toprakları olarak gördüğü Tayvan'a yönelik tehditleri artırmasının ve Şi'nin Avrupa ziyareti sonrasında gerçekleşiyor. Bu ziyaret, Çin'in Avrupa'daki etkisini artırma ve uluslararası ittifakları sarsma girişiminin bir parçası olarak değerlendiriliyor.





Pekin’in, Ukrayna'daki çatışmada Moskova'yı siyasi olarak desteklemesi ve Rus savunma sanayiine katkıda bulunduğu düşünülen makine aletleri, elektronik ve diğer ürünleri ihraç etmeye devam etmesi, aynı zamanda Çin’in Rusya için kasasını dolu tutan önemli bir enerji kaynağı ihracat pazarı haline gelmesi bu ziyareti oldukça önemli hale getiriyor.





Çinli lider Şi geçen hafta, Rusya'ya yakın olduğu düşünülen Macaristan ve Sırbistan'ı da kapsayan beş günlük bir Avrupa ziyareti gerçekleştirdi. Putin’in Pekin ziyaretinin Şi’nin bu ülkelere yaptığı ziyaretlerin ardından gerçekleşmesi de dikkat çekiyor.