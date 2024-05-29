Fransız Askeri Uzmanlar Ukrayna’ya gönderiliyor

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Surskiy, Fransız ordu mensuplarının Ukrayna'da görev yapacağını resmen onayladı. Surskiy, Fransız askeri eğitmenlerin Ukrayna'ya gelmesi için gerekli belgelerin imzalandığını açıkladı.





Bu duyuru, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov'un da katıldığı bir video görüşmesinin ardından yapıldı. Surskiy, Fransa'nın bu kararlılığının diğer ortakları da teşvik edeceğine inandığını belirtti.





Mayıs ayı başlarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya yardım sağlama konusunda sınır belirlemenin gereksiz olduğunu çünkü tüm Avrupa'nın güvenliğinin buna bağlı olduğunu ifade etmişti.





Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya aktif desteklerinin Rusya ve Rus halkıyla savaş anlamına gelmediğini söyledi. Macron, AB ülkelerinin Ukrayna ihtilafında barışın sağlanmasından yana olduklarını, ancak bu barışın Ukrayna'nın teslim olması anlamına gelmemesi gerektiğini vurguladı.





Daha önce ise Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü SergeY Narışkin, Fransız hükümetinin Ukrayna'ya asker gönderme planları olduğunu açıklamıştı. Tahminlerine göre, bu birlikte yaklaşık 2 bin Fransız askeri bulunacak.





Narışkin, Fransız askerlerinin Ukrayna'ya gelmesi durumunda Rus ordusu için meşru bir hedef haline geleceklerini ifade etti. Ancak, SVR Direktörü, Fransız hükümetinin ordusunun yaşayacağı kayıpları pek önemsemediğini de sözlerine eklemişti.