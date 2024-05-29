Ayşe Ateş'ten çarpıcı iddia: Tetikçi de MHP’li vekilin evinde mi saklandı?

Halk TV'de Kayda Geçsin programına telefonla bağlanan Ayşe Ateş, cinayete ilişkin açıklamalarda bulundu. Ateş, Sinan Ateş'i öldüren Eray Özyağcı'nın, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a ait makam aracı ile önce Bolu'ya taşındığını ve burada halihazırda MHP Bolu Milletvekili olan İsmail Akgül'ün babasının evinde saklandığını söyledi.





Ankara'da 30 Aralık 2022'de suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, şüphelilerden eski vekil Olcay Kılavuz'un MHP’deki danışmanlık görevinden alınmasının ardından çarpıcı bir iddia ortaya attı. Tolgahan Demirbaş'ın MHP'li Kılavuz'un evinde yakalanmasını hatırlatan Ayşe Ateş, Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı'nın da Bolu'da MHP Bolu Milletvekili olan İsmail Akgül'ün baba evinde saklandığını iddia etti.Cinayetin azmettiricileri arasında yer alan ve tetikçi Eray Özyağcı'yı taşıyan aracı kullandığı tespit edilen Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinden çıkmasına benzer bir hadisenin tetikçi için de yaşandığını belirten Ateş, şu ifadeleri kullandı:"Çok kuvvetli şüphelerim var. Kesin yüzde 100 diyemem ancak yoğun bir şüphem var. Çünkü deliller mevcut. İsmail Akgül kimdir önce onunla başlamak istiyorum. İsmail Akgül, Olcay Kılavuz'un Ülkü Ocakları Genel Başkanı olduğu dönemde Bolu'da ocak başkanı.Sinan öldürüldüğünde ise bir görevi yok. Burada izah bekleyen sorular şunlar. Neden Ali'nin Veli'nin değil de MHP Milletvekili İsmail Akgül'ün baba evi aranmıştır. Babası Mehmet Akgül'e ait araç neden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmiş ve parmak izi incelemesi yapılmıştır. Acaba sebep tetikçi Eray Özyağcı'nın Bolu'da saklandığı saatlerde acaba burada mı himaye ettiler?Bu şekilde de İsmail Akgül bu siyasi cinayete bulaştı ve bunun karşılığında mükafat olarak milletvekilliği mi verildi? benim sorduğum sorular bunlar."