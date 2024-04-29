Samanyolu Haber /Spor / Diyarbakır'da Bursaspor alarmı /29 Nisan 2024 21:24

Diyarbakır'da Bursaspor alarmı

Küme düşen Bursaspor, Diyarbakır’a yoğun güvenlik önlemleri altında geldi. Bursaspor kafilesi zırhlı araçlarla otele geçti.

SHABER3.COM

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 37'nci haftasında yarın deplasmanda Diyarbekirspor ile karşılaşacak Bursaspor, Diyarbakır’a yoğun güvenlik önlemleri altında geldi. Zırhlı araçlarla otele giden Bursaspor, yarın 13.00’de Diyarbekirspor ile karşılaşacak.

Süper Lig'de 2009-2010 sezonunun şampiyonu Bursaspor, matematiksel olarak 3'üncü Lig'e düştü. TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bursaspor, akşam saatlerinde Diyarbakır’a geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında kente gelen Bursaspor, zırhlı polis araçlarıyla otele geçti. Yol boyunca Bursaspor’un geçiş güzergahına polis ekiplerinin durduğu görüldü.

Öte yandan Bursaspor’un kalacağı otelin çevresine zırhlı araçlar konuşlandırılırken polis ekipleri de yaya olarak devriye sürdürecek.

Bursaspor, yarın saat 13.00'te Diyarbekirspor ile Diyarbakır Stadyum’unda karşı karşıya gelecek.
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