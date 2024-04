Steinmeier: Türkiye ziyaretimin her dakikasına değdi

DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, üç günlük resmi seyahatte bulunduğu Türkiye'den dönüşünde yaptığı açıklamada, "Ziyaretimin her dakikasına değdi" ifadelerini kullandı.



Dönüş yolculuğunda, uçakta, aralarında DW Türkçe Yayınlar Sorumlusu Erkan Arıkan'ın da bulunduğu Türk gazetecilerin sorularını yanıtlayan Steinmeier, Türkiye ile ülkesi Almanya arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaparak, "Benim için, diplomatik ilişkilerimizin başlangıcının 100. yıl dönümünde Türkiye'ye gitmek çok önemliydi" ifadelerini kullandı. Her iki ülkenin hem NATO hem de G20'ye üye devletler olduğunu belirten Steinmeier, "Türkiye ve Almanya olarak birbirimiz için vazgeçilmeziz, iki ülke olarak da karşılıklı birbirimize ihtiyacımız var" dedi.

"Ortadoğu ile ilgili farklı görüşlerimiz var ama..."



Almanya ile Türkiye'nin Ortadoğu'daki çatışmalarla ilgili farklı bakış açılarına sahip olduğunu dile getiren Almanya Cumhurbaşkanı, "Ancak Ortadoğu'da kalıcı bir barışın iki devletli çözümle mümkün olduğu konusunda Türkiye ile hemfikiriz" ifadesini kullandı. Steinmeier "Bu yönde atılacak ilk adım, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki insanlara daha iyi insani yardım sağlanması olacaktır" görüşünü paylaştı.



23 Nisan'da, Gaziantep Nurdağı'nda depremzedelerin yaşadığı konteyner kenti ziyaret ettiğini hatırlatan Steinmeier, burada gördüklerinden etkilendiğini belirtti. Türkiye ve Suriye'de on binlerce kişinin ölümüne neden olan 6 Şubat Depremleri'ne değinen Cumhurbaşkanı, "Depremden bir sene sonra bölgeyi ziyaret etmek benim için çok anlamlıydı. Depremzedelere çok kısa sürede barınma imkanları sağlanmış olması ve burada çocukların okula gidebilme olanağına sahip olmasını görmek sevindirici" dedi. Bölgedeki yeniden yapılanma çalışmalarını "takdire şayan" olarak nitelendiren Steinmeier, Almanya olarak "depremzedeleri unutmayacaklarını ve desteklerinin devam edeceğini" belirtti.



Türkiye seyahati esnasında Alman lojistik devi DHL'nin İstanbul'daki merkezini ziyaret ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde bu konuyu da konuştuklarını ifade eden Steinmeier, DHL'nin hızlı hava taşımacılığı alanında örnek bir şirket olduğunu ve bu şirketin Avrupa'da, bir araştırma-geliştirme merkezindeki ilk dijital dönüşüm ofisini İstanbul'da açmasından memnun olduğunu vurguladı.



Frank-Walter Steinmeier, Türk vatandaşlarının Almanya'ya vize başvurularında yaşadığı sıkıntılarla ilgili bir soruya cevaben de, Türkiye'deki başkonsoloslukta çalışan personel sayısının arttırıldığını ve vize başvurularının işlem süresinin kısaltılması ve daha yakın tarihlere randevu verilebilmesi için de çabalarının sürdüğünü dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erdoğan'ın da Almanya'da düzenlenecek olan ve Türkiye A Milli Futbol Takımının da katılacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı beklediğini sözlerine ekledi.