Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa şampiyonu savaşta hayatını kaybetti /07 Mayıs 2024 13:43

Avrupa şampiyonu savaşta hayatını kaybetti

Ukrayna Halter Federasyonu (UWF), Ukraynalı Olimpiyat sporcusu ve iki kez Avrupa şampiyonu Oleksandr Pielieshenko'nun Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta 30 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Ukrayna Halter Federasyonu (UWF), Ukraynalı Olimpiyat sporcusu ve iki kez Avrupa şampiyonu Oleksandr Pielieshenko'nun, 30 yaşında Rusya'nın Ukrayna'daki savaş cephesinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pielieshenko, Rio 2016 Olimpiyatları'nda erkekler 85 kg kategorisinde dördüncü olmuş, 2016 ve 2017 yıllarında düzenlenen Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanmıştı.

2018'de bir uyuşturucu testini geçemediği için men edilen Pielieshenko, işgalin ilk günlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine katıldı.

UWF, Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle bildiriyoruz ki, Ukrayna'nın değerli spor ustası Oleksandr Pielieshenko'nun kalbi bugün atmayı bıraktı. Ailesine ve onu tanıyan herkese en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna Ulusal Olimpiyat Komitesi de Pielieshenko'yu saygıyla anarak, işgalin ilk günlerinde silahlı kuvvetlere katıldığını belirtti.

Halter antrenörü ve Ukrayna Halter Federasyonu yönetim kurulu üyesi Viktor Slobodianiuk, "Savaş en iyilerimizi alır... kahramanlar ölmez." dedi.
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