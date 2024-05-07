Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den İsrail'i zora sokacak adım: Ertelediler /07 Mayıs 2024 10:31

ABD'den İsrail'i zora sokacak adım: Ertelediler

Washington-Tel Aviv hattında Refah gerilimi sürerken, ABD'nin İsrail'e gönderilmesi planlanan yaklaşık 6 bin 500 JDAM satışını ertelediği iddia edildi.

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The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'de Joe Biden yönetiminin, İsrail'in Gazze'de kullandığı belirtilen yaklaşık 6 bin 500 Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) satışını ertelediğini öne sürdü.

WSJ'nin konuya aşina yetkililere dayandırdığı habere göre, Kongrenin ocaktan bu yana sevkiyata ilişkin bilgisi olmasına rağmen hükümet, güdümsüz bombaları güdümlü bombalara çeviren yaklaşık 6 bin 500 bin JDAM'ın İsrail'e satışını geciktirdi.

Biden yönetimi, yaklaşık 260 milyon dolar değerindeki JDAM satışıyla ilgili gelişmeleri takip etmediği için anlaşma duraksadı.

ABD'li yetkililer, hükümetin, marttan bu yana İsrail'e çeşitli mühimmatları içeren yaklaşık 1 milyar dolarlık başka anlaşmalar konusunda da Kongre sürecini ilerletmediğini belirtti. İsmini vermek istemeyen, silah satış sürecine aşina bir Kongre yetkilisi, yaptığı açıklamada, "Bu alışılmadık bir durum, özellikle İsrail için, özellikle de savaş sırasında" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, dün yaptığı açıklamada, başından itibaren İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısı düzenlemesini desteklemediklerini söylemesinin ardından, İsrail'e herhangi bir silah satışının askıya alınıp alınmadığı konusunda yorumda bulunmamıştı.

ABD'nin başka ülkelere silah satmayı planlaması durumunda, anlaşma belirli bir değerin üzerine çıktığında Dışişleri Bakanlığının Kongreyi bilgilendirmesi gerekiyor. Bakanlık, genellikle bu potansiyel silah satışları öncesinde Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler ve Senato Dış İlişkiler komitelerine bilgi vermesinin ardından Kongreye resmi bildirim yapılıyor.
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