Samanyolu Haber /Gündem / Hasta randevu aralığı 2 dakikaya düştü /07 Mayıs 2024 11:11

Hasta randevu aralığı 2 dakikaya düştü

İstanbul Tabip Odası, hasta randevu süresi aralığının 2 dakikaya düştüğünü belirtti.

SHABER3.COM

Hastanelerdeki yığılmalar nedeniyle bazı hastanelerde randevu süresi 2 dakikaya düştü. Kamu hastanelerindeki yetersizlikler nedeniyle 3, 6, 12 aylık sürelerle ancak randevu alabilirken, yığılmanın önüne geçilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı randevu süre aralığını 6 Ekim 2022’de 10 dakikadan 5 dakikaya düşürdü ancak bu süre de yığılmayı düşüremedi. İstanbul Tabip Odası (İTO), bu sürenin bazı hastanelerde 2 dakikaya düştüğünü açıkladı.

‘SAĞLIK 2 DAKİKAYA SIĞMAZ’

İstanbul Tabip Odası (İTO) ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Randevu sürelerinin 2 dakikaya aralığına düştüğünü gösteren fotoğrafla birlikte şu ifadelere ye verildi:  “İstanbul’da bir eğitim ve araştırma hastanesinin 8 Mayıs randevu ekranı aşağıdaki gibidir. Sağlık 2 dakikaya sığmaz!”
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