Hasta randevu aralığı 2 dakikaya düştü

Hastanelerdeki yığılmalar nedeniyle bazı hastanelerde randevu süresi 2 dakikaya düştü. Kamu hastanelerindeki yetersizlikler nedeniyle 3, 6, 12 aylık sürelerle ancak randevu alabilirken, yığılmanın önüne geçilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı randevu süre aralığını 6 Ekim 2022’de 10 dakikadan 5 dakikaya düşürdü ancak bu süre de yığılmayı düşüremedi. İstanbul Tabip Odası (İTO), bu sürenin bazı hastanelerde 2 dakikaya düştüğünü açıkladı.







İstanbul Tabip Odası (İTO) ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Randevu sürelerinin 2 dakikaya aralığına düştüğünü gösteren fotoğrafla birlikte şu ifadelere ye verildi: “İstanbul’da bir eğitim ve araştırma hastanesinin 8 Mayıs randevu ekranı aşağıdaki gibidir. Sağlık 2 dakikaya sığmaz!”