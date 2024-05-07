Kulis: Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talep edebilir

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Ekrem İmamoğlu’nun çevresiyle görüştüğünü aktardı. Sevin, İmamoğlu'nun Erdoğan-Özel görüşmesinden rahatsız olmadığını; Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talep edebileceği iddiasını dile getirdi.
TV100 canlı yayınına katılan Şaban Sevinç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaretiyle siyasette yarattığı “yumuşuma” ikliminin değerlendirdiği programda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çevresiyle görüştüğünü, Özel-Erdoğan görüşmesinden “kesinlikle rahatsız olmadıklarını, bilakis memnun olduklarını” söyledi.
Sevinç, “Hatta Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talep edebilir” dedi.