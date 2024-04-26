Samanyolu Haber /Gündem / Doktor komşusunun muayenehanesinde serum taktırdı, hastanede öldü /26 Nisan 2024 19:25

Doktor komşusunun muayenehanesinde serum taktırdı, hastanede öldü

Fethiye'de halsizlik şikayetiyle komşusu Dr. A.S'ye ait özel muayenehaneye giden Bedriye Kesmen'in serum takılması sonrası kalbi durdu. Kalbi yeniden çalıştırılan Kesmen, kaldırıldığı hastanede öldü.

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Muğla Fethiye'de 3 çocuk annesi Bedriye Kesmen, önceki gün halsizlik şikayetiyle özel muayenesi olan komşusu Dr. A.S'ye gitti. İddiaya göre doktor, muayene ettiği Kesmen'e serum taktırdı. Kısa bir süre sonra fenalaşan Kesmen'in kalbi durdu. Kesmen'in duran kalbi, kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Kesmen, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kesmen'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Kesmen'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Ertuğrul Gazi Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Taşyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kesmen'in ölümüne ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu ile ortaya çıkacağı belirtildi.

'DEFALARCA UYGULANAN TEDAVİDEN BAŞKA BİR ŞEY YAPILMADI'

Olayın ardından konuşan Dr. A.S. ise "Hastamız solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle bize sık sık gelmekteydi. Aynı serumdan daha önce de çok sefer kendisine uyguladık. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Bu kez serumdan sonra rahatsızlanınca gerekli tedbirleri alıp, ambulansla hastaneye sevkini sağladık. Orada durumu düzeldi. Tekrar fenalaşıp bilinç kaybı yaşayınca yoğun bakıma alındı, sonrasında yaşamını yitirdi. Olay savcılığa intikal etti. Kendisine daha önce defalarca uygulanan tedaviden başka bir şey yapılmadı. Alerjik bir reaksiyon, kalp krizi ya da başka bir nedenle böyle bir olayın yaşanıp, yaşanmadığı adli tıptan çıkacak rapor ile belli olacaktır. Böyle bir olay yaşandığı için biz de üzgünüz" dedi.
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