Samanyolu Haber /Gündem / Antalya'nın Kemer ilçesinden 4.6 büyüklüğünde deprem /01 Mart 2022 20:35

Antalya'nın Kemer ilçesinden 4.6 büyüklüğünde deprem

Antalya’nın Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

SHABER3.COM

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı, Antalya’nın Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

4.60 kilometre derinliğindeki depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İlimiz Kemer ilçemizde, saat 19.43'te 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar valiliğimize ulaşan bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.
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