Aşırı sıcaklar daha şimdiden etkili olmaya başladı

Güney ve Güneydoğu Asya'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle can kayıpları yaşanırken, okullarda dersler iptal edildi. Sağlık yetkilileri de sıcak hava dalgasının süreceğini vurgulayarak uyarı yayınladı.



Bölgeyi geçen hafta etkisi altına alan olağanüstü hava dalgasında sıcaklıklar 45 dereceyi gösterdi. Rekor sıcaklıklar sonrası birçok okulda eğitime ara verildi.



Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Filipinler'in başkenti Manila'da tüm devlet okullarında yüz yüze derslere iki gün ara verildi.



Yıl başından bu yana en az 30 kişinin sıcak çarpmasından öldüğü Tayland'da meteoroloji dairesi, sıcaklıkların 44.1 dereceyi aşmasının ardından "şiddetli koşul" uyarısı yayınladı.



Kamboçya, Myanmar, Vietnam, Hindistan ve Bangladeş'te de kavurucu sıcak ve boğucu nem etkili olurken önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 40 dereceyi aşabileceği uyarısında bulunuldu.



Myanmar'ın Yangon kentinde yaşayan San Yin, "Gündüz vakti dışarı çıkmaya cesaret edemiyorum. Sıcak çarpmasından korkuyorum" dedi.



Küresel sıcaklıklar geçen yıl rekor seviyelere ulaştı ve Birleşmiş Milletler hava ve iklim ajansı Salı günü Asya'nın özellikle hızlı bir şekilde ısındığını söyledi.