Biden'dan Çin ürünlerine ilave gümrük vergisi

Çelik, alüminyum ve kişisel koruyucu ekipmanlara yönelik sıfır ila yüzde 7,5 arasında değişen gümrük vergileri yüzde 25'e yükselecek. Yeni gümrük vergileri 90 gün sonra yürürlüğe girecek.





Biden, artan vergilerin Çin'in elektrikli araç sektöründeki kapasite fazlasına orantılı bir yanıt olduğunu söyledi. Ancak Biden'ın otomobil tarifeleri büyük ölçüde sembolik olarak görülüyor.





ABD Başkanı Joe Biden, ABD'li üreticileri ucuz ithalattan korumak için tasarlanan bir önlem paketinin parçası olarak Çin yapımı elektrikli araçlara yüzde 100 gümrük vergisi getirileceğini açıkladı.Sözcü'de yer alan habere göre elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergisinin yüzde 25'ten yüzde 100'e çıkarılmasının yanı sıra vergiler bataryalar için de artırıldı. Gümrük verileri lityum piller için yüzde 7,5'ten yüzde 25'e, kritik mineraller için sıfırdan yüzde 25'e, güneş pilleri için yüzde 25'ten yüzde 50'ye ve yarı iletkenler için yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılacak.Bu sürede Çin'in misilleme yapıp yapmayacağı da yakından izlenecek. Beyaz Saray böylece 18 milyar dolar değerindeki Çin mallarına daha sıkı kısıtlamalar getirmiş oldu. Bu hamlenin dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret gerilimini alevlendirmesi muhtemel görünüyor.Kaynaklar bu kararın dört yıllık bir incelemenin ardından alındığını ve ucuz sübvansiyonlu Çin mallarının ABD pazarına akın etmesini engellemek üzere tasarlanmış önleyici bir tedbir olduğunu belirtti.Çinli elektrikli araçlar Donald Trump'ın başkanlığı sırasında gelen tarifelerle büyük ölçülerde ABD'nin dışında bırakılmıştı. Uzmanlar, Pekin'in iç ihracatı artırmaya çalışması nedeniyle elektrikli araçların gelecekte bir tehdit olduğu görüşünde.Mart ayında Trump, bu yılın sonunda başkan seçilmesi halinde Çinlilere ait üretim tesislerinden gelen "her bir arabaya" yüzde 100 gümrük vergisi koyacağını söylemişti. Trump, Çin'den ithal edilen tüm ürünlere uygulanan vergileri arttırma sözü vermişti.Biden ise, "Çin ile bir kavga arayışında olmadığını" ancak ABD'nin Çin'in "adil olmayan ekonomik uygulamalarına" karşı durması gerektiğini söylemişti.