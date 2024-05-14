Samanyolu Haber /Dünya / Biden'dan Çin ürünlerine ilave gümrük vergisi /14 Mayıs 2024 13:50

Biden'dan Çin ürünlerine ilave gümrük vergisi

ABD Devlet Başkanı Joe Biden, Çin menşeli çip, madencilik ürünleri ve elektrikli araçlara yönelik ilave gümrük tarifesi getirdi. Biden'ın ilave gümrük vergisi getirdiği ürünlerin mevcut ticaret büyüklüğü 18 milyar dolar oldu.

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ABD Başkanı Joe Biden, ABD'li üreticileri ucuz ithalattan korumak için tasarlanan bir önlem paketinin parçası olarak Çin yapımı elektrikli araçlara yüzde 100 gümrük vergisi getirileceğini açıkladı.

Sözcü'de yer alan habere göre elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergisinin yüzde 25'ten yüzde 100'e çıkarılmasının yanı sıra vergiler bataryalar için de artırıldı. Gümrük verileri lityum piller için yüzde 7,5'ten yüzde 25'e, kritik mineraller için sıfırdan yüzde 25'e, güneş pilleri için yüzde 25'ten yüzde 50'ye ve yarı iletkenler için yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılacak.

Çelik, alüminyum ve kişisel koruyucu ekipmanlara yönelik sıfır ila yüzde 7,5 arasında değişen gümrük vergileri yüzde 25'e yükselecek. Yeni gümrük vergileri 90 gün sonra yürürlüğe girecek.

ÇİN MİSİLLEMESİ BEKLENİYOR

Bu sürede Çin'in misilleme yapıp yapmayacağı da yakından izlenecek. Beyaz Saray böylece 18 milyar dolar değerindeki Çin mallarına daha sıkı kısıtlamalar getirmiş oldu. Bu hamlenin dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret gerilimini alevlendirmesi muhtemel görünüyor.

Kaynaklar bu kararın dört yıllık bir incelemenin ardından alındığını ve ucuz sübvansiyonlu Çin mallarının ABD pazarına akın etmesini engellemek üzere tasarlanmış önleyici bir tedbir olduğunu belirtti.

Biden, artan vergilerin Çin'in elektrikli araç sektöründeki kapasite fazlasına orantılı bir yanıt olduğunu söyledi. Ancak Biden'ın otomobil tarifeleri büyük ölçüde sembolik olarak görülüyor.

TRUMP VADEDİYORDU

Çinli elektrikli araçlar Donald Trump'ın başkanlığı sırasında gelen tarifelerle büyük ölçülerde ABD'nin dışında bırakılmıştı. Uzmanlar, Pekin'in iç ihracatı artırmaya çalışması nedeniyle elektrikli araçların gelecekte bir tehdit olduğu görüşünde.

Mart ayında Trump, bu yılın sonunda başkan seçilmesi halinde Çinlilere ait üretim tesislerinden gelen "her bir arabaya" yüzde 100 gümrük vergisi koyacağını söylemişti. Trump, Çin'den ithal edilen tüm ürünlere uygulanan vergileri arttırma sözü vermişti.  

Biden ise, "Çin ile bir kavga arayışında olmadığını" ancak ABD'nin Çin'in "adil olmayan ekonomik uygulamalarına" karşı durması gerektiğini söylemişti.
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