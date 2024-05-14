Özel'den MHP'ye Soma eleştirisi: Taraf değiştirmeleri gözlerimizden kaçmadı

“Dün parti tarihinde ilk kez MYK bir ilçede toplandı. Hep birlikte memleketim Manisa Soma'daydık. Soma maden katliamının tarihimizin en büyük iş cinayetlerinden birinin 10. yılında hep birlikte Soma'daydık.





Öncelikle maden faciasında hayatını kaybeden 301 şehidimize, daha sonra da haklarını ararken hayatını kaybeden 2 şehidimize, 303 maden şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine, arkadaşlarına, Türkiye işçi sınıfına bir kez daha başsağlığı diliyorum. İşçi sınıfına buradan sesleniyorum. Örgütlenin, örgütlenin, örgütlenin.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Özel'in sözlerinden satır başları şöyle:(Soma Katliamı duruşması)Son duruşmada salonda 200 kişiydik. CHP kurumsal olarak hiç yalnız bırakmadı orayı. Salonun 87 duruşmada yaşadığı, yavaş yavaş artan ilgisizlik, medyanın büyük oranda kayıtsızlığı, ilk günler, muhalefet partisiyken orada bulunan MHP’nin milletvekillerinin, yöneticilerinin, Saray ile ittifak yaptıktan sonra sanki sorumlular değişmiş gibi adeta kamuoyunda taraf değiştirmeleri, ilgisizlikleri gözlerimizden kaçmadı.”