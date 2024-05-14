Samanyolu Haber /Gündem / Özel'den MHP'ye Soma eleştirisi: Taraf değiştirmeleri gözlerimizden kaçmadı /14 Mayıs 2024 14:14

Özel'den MHP'ye Soma eleştirisi: Taraf değiştirmeleri gözlerimizden kaçmadı

CHP lideri Özgür Özel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Özel'in sözlerinden satır başları şöyle:

“Dün parti tarihinde ilk kez MYK bir ilçede toplandı. Hep birlikte memleketim Manisa Soma'daydık. Soma maden katliamının tarihimizin en büyük iş cinayetlerinden birinin 10. yılında hep birlikte Soma'daydık.

İŞÇİ SINIFINA SESLENDİ

Öncelikle maden faciasında hayatını kaybeden 301 şehidimize, daha sonra da haklarını ararken hayatını kaybeden 2 şehidimize, 303 maden şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine, arkadaşlarına, Türkiye işçi sınıfına bir kez daha başsağlığı diliyorum. İşçi sınıfına buradan sesleniyorum. Örgütlenin, örgütlenin, örgütlenin.

MHP'YE SOMA ELEŞTİRİSİ

(Soma Katliamı duruşması)Son duruşmada salonda 200 kişiydik. CHP kurumsal olarak hiç yalnız bırakmadı orayı. Salonun 87 duruşmada yaşadığı, yavaş yavaş artan ilgisizlik, medyanın büyük oranda kayıtsızlığı, ilk günler, muhalefet partisiyken orada bulunan MHP’nin milletvekillerinin, yöneticilerinin, Saray ile ittifak yaptıktan sonra sanki sorumlular değişmiş gibi adeta kamuoyunda taraf değiştirmeleri, ilgisizlikleri gözlerimizden kaçmadı.”
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