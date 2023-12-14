Samanyolu Haber /Dünya / "Bağış gelirleri eksik bildirildi" iddiası: Japonya'da 4 bakan istifa etti /14 Aralık 2023 11:32

"Bağış gelirleri eksik bildirildi" iddiası: Japonya'da 4 bakan istifa etti

Japonya'da, iktidardaki LDP bağış etkinliklerindeki "gelirleri eksik beyan ettiklerinden" şüphelenilen Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu ile Ekonomi Bakanı Nişimura Yasutoşi, Tarım Bakanı Miyaşita İçiro ve İçişleri Bakanı Suzuki Junji görevlerinden istifa etti.

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Japonya'da iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti'nin bağış etkinliklerinde eksik gelirleri eksik beyan ettiği öne sürülen 4 bakan istifa etti.  

LDP'de "Abe Şinzo" grubu olarak bilinen "Seiwa" fraksiyonuna mensup milletvekillerinin, "parti bağış etkinliklerindeki gelirleri eksik beyan ettiği" iddiaları, Japonya'nın gündeminde yer alıyor.

Başbakan Kişida Fumio kabinesinde görevli "Seiwa" fraksiyonuna mensup ve "gelirleri eksik beyan ettiklerinden" şüphelenilen 4 bakan istifa etti.

Kişida, istifaları kabul etti. Böylelikle Kişida kabinesinde 4 üst düzey koltuk boşaldı.

"Hükümet Sözcüsü" olan Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu ile Ekonomi Bakanı Nişimura Yasutoşi, Tarım Bakanı Miyaşita İçiro ve İçişleri Bakanı Suzuki Junji görevinden ayrıldı.

BAKAN YARDIMCILARI DA GÖREVDEN AYRILDI

Kişida Fumio kabinesinde görevli kıdemli bakan yardımcıları ile parlamenter bakan yardımcılarının da istifa ettiği bildirildi.

Başbakan Kişida, iddiaları "oldukça talihsiz" olarak niteleyerek, "halkın siyasete yönelik sarsılan güveni onarılmadan" siyasi istikrarın başarılamayacağına inandığını söylemişti.

LDP içinde en büyük fraksiyon olarak tanınan "Seiwa"ya mensup 4 bakan, 5 kıdemli bakan yardımcısı ve 6 parlamenter bakan yardımcısı bulunuyordu.

Japonya'da, Temmuz 2022'de katıldığı seçim kampanyasında silahlı saldırı sonucu ölen eski Başbakan Abe Şinzo, ülke tarihinde bu görevde en uzun süre kalan isim olmuştu.
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