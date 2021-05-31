Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlıktan 'vur patlasın çal oynasın' fetih kutlaması /31 Mayıs 2021 09:10

Bakanlıktan 'vur patlasın çal oynasın' fetih kutlaması

Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin Üsküdar Belediyesi'ne ait teknede, İstanbul Boğazı'nda fasıl havasında organizasyon düzenlediği ortaya çıktı. Görüntülere tepki yağdı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Üsküdar Belediyesi’ne ait Valide Sultan Gemisi’nde 29 Mayıs tarihinde eğlence düzenlendiği ortaya çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Merkezleri personelinin katıldığı organizasyon 'fasıl' havasında geçti. Yemek servisinin yapıldığı müzikli etkinlikte sosyal mesafe ve maske kurallarının ihlal edildiği görüldü. Pandemi kurallarının ihlal edildiği etkinliğin görüntüleri katılımcılar tarafından paylaşıldı.

Etkinliğin, Bakanlığın düzenlediği fetih yıl dönümü kutlamalarının 3. gününde olduğu öğrenildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı önceki günlerde de Sultanahmet Meydanı’nda konser düzenlemişti.

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