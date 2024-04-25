Çorlu faciası davasında karar

Duruşma öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılımıyla ‘adalet yürüyüşü’ düzenlendi.







13 sanıklı davanın 20’inci duruşması, mahkeme salonuna çevrilen Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde görüldü.





İlk olarak sanıklara son söz verildi. Sanıklar, beraat talep etti.





20 dakika aranın ardından hükümler açıklandı.





Dönemin TCDD birinci bölge bakım müdürü Mümin Karasu 17 yıl



Dönemin TCDD bakım müdürü Turgut Kurt 16 yıl üç ay,

Dönemin TCDD birinci bölge müdürü Nihat Aslan 15 yıl,

Mühendis Tevfik Baran Önder 10 yıl

Levent Meriçli dokuz yıl,

Mühendisler Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya dokuz yıl iki ay

Nizamettin Aras sekiz yıl dört ay









Ne olmuştu?

Uzunköprü-İstanbul seferindeki yolcu treni 8 Temmuz 2018’de Çorlu yakınlarında devrilmişti. Kazada yedisi çocuk 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.





İddianamede, ‘kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu’ bulunduğu gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk’un ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan iki ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenmişti.





Çorlu başsavcılığınca 9 Eylül’de alınan bilirkişi raporları ve değerlendirme neticesinde soruşturmanın genişletilmesine ve dokuz kişiye daha dava açılmasına karar verilmişti.





Facianın tek tutuklu sanığı dönemin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1’inci Bölge Demiryolu bölge bakım müdürü Mümin Karasu hakkında tahliye kararı verilmişti.





13 sanıklı davanın karar çıkması beklenen 29 Şubat tarihli duruşması sanıkların son savunmalarının alınmadığı gerekçesiyle 25 Nisan 2024’e ertelenmişti.