Samanyolu Haber /Gündem / Bakanlık tek tek açıkladı: İşte en çok at, eşek ve domuz eti bulunan şehirler /16 Ekim 2024 22:14

Bakanlık tek tek açıkladı: İşte en çok at, eşek ve domuz eti bulunan şehirler

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi güncellenmeye devam ediyor. Son olarak ürünlerinde sakıncalı madde kullandığı tespit edilen zeytinyağı firmaları listeye dahil edilirken, tek tırnaklı hayvan eti bulunan firmalar şehirlerine göre sınıflandırıldı. İşte en fazla at, eşek ve domuz eti bulunan şehirler...

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Türkiye, günlerdir Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit ve tağşiş ürünler içeren listeyi konuşuyor.

Günlerdir güncellenen listede, bakanlık ekiplerinin denetlediği yüz binlerce firmada bulunan ve insan sağlığı için sakıncalı olduğu tespit edilen ürünlere yer verildi. Çok sayıda işletmenin domuz, at ve eşek gibi hayvanları içeren 'tek tırnaklı eti' kullandığının belirtildiği listede yer alan firmalar, şehirlerine göre sınıflandırıldı.

İKİ ŞEHİR ZİRVEDE YER ALIYOR

600'ün üzerinde işletmenin yer aldığı listede bulunan firmalar, Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış durumda. En fazla hileli ürünün kırmızı et bazlı yiyeceklerde bulunduğu anlaşılırken, hangi şehirlerde vatandaşlara at, eşek ve domuz etinin yedirildiği merak konusu haline geldi.

2 Ekim tarihinde yayınlanan ve güncellenmeye devam edilen listede, domuz, at ve eşek eti satışında ilk sırada bulunan il Adana oldu. Toplamda 9 işletmede 'tek tırnaklı hayvan eti' tespit edilen Adana'yı, 5 işletme ile Sakarya takip etti.



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