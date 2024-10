Bakanlık tek tek açıkladı: İşte en çok at, eşek ve domuz eti bulunan şehirler

2 Ekim tarihinde yayınlanan ve güncellenmeye devam edilen listede, domuz, at ve eşek eti satışında ilk sırada bulunan il Adana oldu. Toplamda 9 işletmede 'tek tırnaklı hayvan eti' tespit edilen Adana'yı, 5 işletme ile Sakarya takip etti.













Türkiye, günlerdir Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit ve tağşiş ürünler içeren listeyi konuşuyor.Günlerdir güncellenen listede, bakanlık ekiplerinin denetlediği yüz binlerce firmada bulunan ve insan sağlığı için sakıncalı olduğu tespit edilen ürünlere yer verildi. Çok sayıda işletmenin domuz, at ve eşek gibi hayvanları içeren 'tek tırnaklı eti' kullandığının belirtildiği listede yer alan firmalar, şehirlerine göre sınıflandırıldı.600'ün üzerinde işletmenin yer aldığı listede bulunan firmalar, Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış durumda. En fazla hileli ürünün kırmızı et bazlı yiyeceklerde bulunduğu anlaşılırken, hangi şehirlerde vatandaşlara at, eşek ve domuz etinin yedirildiği merak konusu haline geldi.