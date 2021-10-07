Belçika hükümetinden 'haftada 4 gün çalışma modeline' yeşil ışık





Belçika'da parlamento, haftada 4 gün çalışma modeli üzerinde müzakere yürütüyor.

Federal hükümet, Avrupa'da daha esnek bir çalışma geleceğine yönelik en son hamlenin ne olacağı konusunu önümüzdeki hafta değerlendirecek.

İzlanda'da bu yılın başlarında, 10 İzlandalı işçiden neredeyse 9'unun, çalışma saatlerini kalıcı olarak kısaltan sözleşmeleri kabul etmemişti.

Bununla birlikte İspanya'daki bazı şirketler, siyasi partilerden birinden gelen teklifin hükümet tarafından kabul edilmesinin arından şu anda 4 gün çalışma modelini deniyor.