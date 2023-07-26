Samanyolu Haber /Gündem / Beykoz’da 2 farklı bölgede orman yangını /26 Temmuz 2023 19:47

Beykoz’da 2 farklı bölgede orman yangını

İstanbul Beykoz'da Anadolu Feneri ve Poyrazköy mevkisinde 2 ayrı bölgede çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul Beykoz Anadolu Feneri ile Poyrazköy’de 2 farklı bölgede bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin iş makineleri ve arazözlerin de yardımıyla yangına müdahalesi sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, orman yangını ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, “26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.44’te Beykoz ilçesi Poyrazköy ve Anadolu Feneri bölgesinde orman yangını ihbarı yapılmış olup, orman bölge müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri ivedilikle yangına müdahale etmiştir. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye 20 araç, 54 personel, Orman Bölge Müdürlüğü 17 arazöz, 1 helikopter, 60 personel, AFAD 2 araç, 6 personel, Emniyet 10 TOMA, emniyet ve asayiş ekipleri; Sahil güvenlik 1 Sahil Güvenlik Botu, İl Sağlık Müdürlüğü; 2 ambulans 6 personel ayrıca Beykoz, Sultanbeyli Belediyelerine ait 5 su tankı ile müdahale etmektedir. Yangın şu ana kadar 10 hektarlık bir alanda etkili olmuştur” denildi.
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