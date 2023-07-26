Sağlıkçılar, Türkiye genelinde 2 gün iş bırakıyor

Sağlıkta şiddet haberlerinin en çok geldiği illerden olan Urfa’da da greve gideceklerini söyleyen Urfa Hekimsen Şube Başkanı Cemalettin Ünal, “Şiddete karşı tedbir alınması, özlük haklarımızın korunması amacıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Urfa’da da iş bırakacağız" dedi. Sağlıkta şiddetin önlenmediğine işaret eden Ünal “Ne bir silahlı giriş engellendi, ne hastanelerde güvenlikçi sayısı artırıldı, ne de hastanelere polis verildi. Elini kolunu sallayan bıçakla, silahla hastaneye giriyor. Tedbirler alınacağı söylenmişti bakan tarafından ama sahada hiçbir şekilde bunları göremedik" diye konuştu.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Dayanışma Platformu (SABİM), 1-2 Ağustos'ta Türkiye genelinde şiddetin önlenmesi, mali ve özlük haklarının verilmesi, liyakatlı yönetim, çalışma koşullarının düzeltilmesi talepleri ile iş bırakacak.Gazete Duvar'dan Fatma Keber'in haberine göre, 19 sendika ve 2 aile hekimliği federasyonunu içeren SABİM, hekim, hemşire, ebe ve sağlık emekçilerinin ortak sorunlarına çözüm üretme ve seslerini duyurmak amacıyla birlikte mücadele etmek için geçtiğimiz günlerde kuruluşunu ilan etmişti. Sağlık emekçilerinin güncel sorunları ve 7. Dönem Toplu Sözleşme talepleri konusunda uzun süredir toplantılar yapan platform, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin başlayacağı 1 ve 2 Ağustos’ta greve gidecek.Tedbirlerin alınmaması ve verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle tedirgin olduklarını kaydeden Ünal, “Urfa'da şiddete daha fazla eğilim var. Doktorlarımız kendine güvende hissetmiyor ve biz bu eylemi daha çok önemsiyoruz açıkçası. Çünkü diğer illere oranla bizde şiddet daha fazla. Biz eyleme geçmeden, bakanımız tedbirleri artırır, önlemler olursa Urfa’da eylem iptal edilebilir. Ama şu anda hiçbir gelişme yok, bir açıklaması da yok. Beklemedeyiz hala” ifadelerini kullandı.Urfa’da özellikle tedbirlerin artırılmasını isteyen Ünal, “Tehditlerden dolayı giden çok tabibimiz oluyor. Urfa'da doktora çok ihtiyaç var, bu bölgeyi bırakıp gitmeleri bizleri üzüyor” dedi. Ünal, Urfa’ya gelen pek çok hekimin gelmeden önce kendisini arayarak kentteki şiddette dair sorular sorduğunu da sözlerine ekledi.Urfa Aile Hekimleri Derneği Başkan ve Birlik Dayanışma Sendikası Urfa Temsilcisi Yusuf Eryazgan ise greve giderken ortaya koyacakları taleplere dikkat çekti. Eryazgan şunları söyledi: “Eylemin 5 nedeni var. Sağlıkta şiddetin hala çözüme ulaşmaması ve bu noktada çıkan yasaların yetersiz olması, şiddet yapan kişinin elini kolunu sallayarak ortalıkta gezmesi. Geçtiğimiz günlerde birisi silahla girip hekimi öldürmek istedi. Bir başka hastanede çatışma yaşandı. Diğer nedeni maaş zamları... Yaşanan enflasyonun çok gerisinde verilen rakamlar. Bu noktada da şikayetler var. Üçüncüsü özlük hakları ile ilgili. Özellikle aile hekimliği tarafından vekaletsiz izin hakkının hala tanımlanmamış olması, izin alırken halen bir arkadaşımıza devretmek zorunda kalmamız, bunu devretmediğimiz zaman para kesintisine gidilmesi ve izin hakkımızın olmayışı... Sürekli performansa dayalı bir sistem ile performans istenmesi, bu noktada parçalı maaşların özlük haklarına yansımaması... Diğer bir neden, liyakatsiz atamalar ve liyakatsiz yöneticiler. Liyakat olmadığı için sürekli mobbing, sürekli soruşturma ile karşı karşıya kalan hekimler ve sağlık çalışanları var.”