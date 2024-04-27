Samanyolu Haber /Dünya / Ülkeyi ayağa kaldıran itiraf: Göreve gelmeden büyük tepki topladı /27 Nisan 2024 10:37

Ülkeyi ayağa kaldıran itiraf: Göreve gelmeden büyük tepki topladı

Kasım ayında yeniden Beyaz Saray'a girmeyi amaçlayan Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın başkan yardımcısı olarak gözüne kestirdiği Kristin Noem'in evcil köpeğini öldürdüğünün ortaya çıkması infial yarattı.

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ABD'de Kasım ayında yapılacak seçim yarışı için son düzlüğe yaklaşılırken Cumhuriyetçilerin adayı olan ve geçen dönemde ABD Başkanı olarak görev alan Donald Trump'ın sağ kolu olarak belirlediği Kristi Noem ülkede gündem oldu...

Trump'ın başkan yardımcısı olarak seçmesi beklenen Güney Dakota Valisi Noem'in kaleme aldığı kalemde dikkat çekici itiraflarda bulunduğu ortaya çıktı. İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Guardian'ın yayınladığı kitabın bazı bölümlerinde 52 yaşındaki Noem'in evcil köpeğini öldürdüğü belirtildi.

Anılarını kaleme aldığı kitabında Noem, "Cricket 14 aylık bir pointer cinsi köpekti. Agresif bir yapısı vardı ve eğitilemiyordu. Cricket'in diğer av köpeklerini görerek eğitilmesini düşündüm fakat etraftaki tavuklara saldırarak bütün avı bozdu" ifadesini kullandı.

Daha sonra köpeğin kendisini ısırdığını belirten Noem, "O köpekten nefret ettim. Çok tehlikeliydi ve bir av köpeği olarak da beş para etmezdi. O anda onu öldürmem gerektiğini fark ettim" dedi.

Kitapta Noem, "Daha sonra silahımı aldım ve Cricket'i çakıl ocağına götürdüm. Çok keyifli bir iş değildi fakat yapmam gerekiyordu. Kızım okuldan dönünce ve Cricket'i göremeyince şaşırdı" ifadesini kullandı.

Noem'in kitabı ve kullandığı ifadeler hayvan hakları savunucularının büyük tepkisini çekti. Noem'in Cricket'i ne zaman öldürdüğü ise açıklanmadı.
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