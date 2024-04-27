İşte dünyanın en büyük 3D yazıcısı: Ev yapıyor

Tanıtımı Maine Üniversitesi'nde yapılan makine "Geleceğin Fabrikası 1.0" adını taşıyor ve yaklaşık beş yıl süre önce hizmete giren diğer üç boyutlu yazıcıdan dört kat daha büyük ve daha güçlü nesneler basma kapasitesine sahip.







Yeni yazıcının özellikleri













Projenin amacı düşük karbon ayak izli konut üretimi

Üniversite'nin İleri Yapılar ve Kompozit Merkezi direktörü Habib Daghe projenin amacını evlerin neredeyse tamamen daha düşük karbon ayak izine sahip bir yazıcı tarafından nasıl inşa edilebileceğini göstermek olarak açıkladı.













Geri dönüştürülebiliyor





Bir mavi balina büyüklüğüne nesneler basabilen dünyanın en büyük üç boyutlu yazıcısı ile ev inşa etmek kolaylaşacak.Termoplastik polimer basan yazıcıların ikisi de Amerika Birleşik Devletleri merkezli Maine Üniversitesi'nde bulunuyor.2019 yılında ilk kez kullanılan orijinal yazıcı Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en büyük polimer üç boyutlu yazıcısı olarak onaylanmıştı."BioHome3D" adı verilen bu yazıcı hızlı ev üretme becerisini geri dönüştürülebilir ahşap elyaf ve biyo-reçine gibi biyolojik bazlı malzemelerden yapılmış 600 metrekarelik bir ev oluşturmak için kullandı.Yeni yazıcının robotik operasyonları yeni sensörler, yüksek performanslı bilgi işlem ve yapay zeka ile birleştirdiği belirtiliyor.29 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 5,5 metre yüksekliğinde, yani yaklaşık bir mavi balina büyüklüğünde nesneler basabilen bu dev yazıcı 227 kilogram kadar malzeme tüketen doymak bilmez bir iştaha sahip.Dev yazıcı Ingersoll Machine Tools Inc. ve destekleyici yapı için Somatex ile işbirliği içinde üniversite tarafından inşa edildi.Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na göre, binalar ve inşaat sektörü, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 37'sini oluşturuyor. Bu büyük ölçüde çimento, çelik ve alüminyum gibi önemli bir karbon ayak izine sahip malzemelerin üretimi ve kullanımından kaynaklanıyor.Öte yandan, hem ABD'de hem de dünya çapında konut talebindeki artış önemli bir sorun teşkil ediyor. Üniversite'nin bulunduğu eyaletteki bir emlak şirketine göre, artan konut talebini karşılamak için sadece Maine'in önümüzdeki altı yıl içinde 80 bin eve daha ihtiyacı olacak.Üç boyutlu yazıcı geliştiren üniversitedeki araştırmacılar yazıcıların bu soruna da bir çözüm sunması umuyor.Meselenin "ucuz bir ev" ya da bir "biyoev" inşa etmek olmadığını belirten Dagher "İnsanların 'Vay canına, gerçekten orada yaşamak istiyorum' diyeceği bir ev inşa etmek istedik." dedi.Dagher'a göre yazıcılarla basılan binaların mevcut yapılara kıyasla benzersiz bir özelliği bulunuyor: Geri dönüştürülebiliyor olması. Dagher bu özelliği "Temel olarak yapısını bozabilir, dilerseniz üç boyutlu basılı parçaları öğütebilir ve bunlarla yeniden baskı yapabilir, tekrar yapabilirsiniz." diye açıkladı.