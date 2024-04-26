Samanyolu Haber /Gündem / AKP Grup Başkanı'ndan yeni anayasa ve 50+1 çıkışı: 'Partili Cumhurbaşkanı' tartışılabilir /26 Nisan 2024 20:26

AKP Grup Başkanı'ndan yeni anayasa ve 50+1 çıkışı: 'Partili Cumhurbaşkanı' tartışılabilir

Katıldığı bir programda konuşan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni anayasa hazırlığı hakkında konuştu. Güler, 50+1 seçim sisteminin değişmeyeceğini vurgularken " 'Partili Cumhurbaşkanı' tartışılabilir" şeklinde bir kulis paylaştı.

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AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, katıldığı bir televizyon programında yeni anayasa ve TBMM'deki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Abdullah Güler, yeni anayasa konusunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra AKP'nin de çalışmalara katılacağını ve ilk 4 madde üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını belirtti.

Ayrıca, parlamenter sisteme dönüş olmayacağını vurguladı ve 50+1 seçim sisteminin değişmeyeceğini dile getirdi. Ancak, TBMM'nin denetim yetkisinin artırılabileceğini ifade etti.

Gazeteci Fatih Atik, Güler'in açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "AKP'den gelen duyumlara göre, muhalefetin çokça eleştirdiği ‘Partili Cumhurbaşkanı’ tartışılabilir" şeklinde bir bilgi verdi.

Güler ayrıca Fatih Erbakan'ın çay resepsiyonuna neden çağrılmadığı konusunda, "Çok bilinçli özel bir durum yok. Planlanarak gelişmedi. Meclis Başkanı tarafından o anda önerildi. O anda geliştiği için oldu özel plan çerçevesinde değildi" şeklinde açıklamalarda bulundu.
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