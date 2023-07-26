Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye ile Çin arasında kritik görüşme /26 Temmuz 2023 19:24

Türkiye ile Çin arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabulünde Türkiye-Çin ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alındı.

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Sözcü'de yer alan habere göre İletişim Başkanlığından, Erdoğan’ın Wang Yi’yi kabulüne ilişkin yapılan açıklamada, görüşmede “Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması, Konsolosluk İstişareleri, Karma Ekonomik Komisyonu” gibi iki ülke arasındaki diyalog ve istişare mekanizmalarının daha etkin kullanılması konuları üzerinde durulduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi ile Türkiye’nin Orta Koridor Girişimi’ni uyumlaştırma çalışmalarına hız verilmesi konusunu dile getirerek, bu maksatla tesis edilen Üst Düzeyli Çalışma Grubu’nun ilk toplantısını da gerçekleştirmek istediklerini kaydettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye-Çin ikili ticaretini daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya dönük neler yapılabileceği hususu ile yatırımların karşılıklı olarak artırılması konularının da gündeme geldiği görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, küresel ve bölgesel meselelerde önemli roller üstlenen iki ülkenin daha yoğun iş birliğine sahip olması yönündeki temennisini dile getirdi.”
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