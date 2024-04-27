Polis bu kez tetiği çekti

İstanbul Küçükçekmece'de çevredekileri tehdit edip iki kişiyi bıçaklayan saldırganı polis bacağından vurarak gözaltına aldı.



Olay dün sabah saatlerinde İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. 35 yaşındaki Süleyman Göv elindeki bıçakla çevredekileri tehdit ederek ilerledi. Göv, Ercan Özer ve Suriyeli El Muhammed Hayrullah'ı bıçakladı.



TESLİM OLMADI VURULDU



Çok sayıda ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, elinde bıçak bulunan Süleyman Göv'e teslim olması yönünde uyarıda bulundu. Göv, polis ekiplerinin ihtarına karşı elindeki bıçağı bırakmadı. Polis memurunun üzerine doğru gelen Göv bacağından vuruldu.



YARALILARIN DURUMU İYİ



Yaralanan Göv ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Süleyman Göv'ün daha önce 3 suç kaydının olduğu tespit edildi.



Bu arada Süleyman Göv 'ün Ercan Özer'i kolundan, El Muhammed Hayrullah'ı ise karnından bıçakladığı belirtildi. İki yaralının da durumunun iyi olduğu kaydedildi.



GİRESUN'DA POLİS MÜDAHALE ETMEMİŞTİ



Giresun'da dün yaşanan bir alacak verecek meselesi silahlı kavgaya dönüşmüştü. Trafik polislerinin yanlarında gerçekleşen silahlı kavgaya müdahale etmedikleri anlar, sosyal medyada gündem halinde gelmişti. Kavgayı, olay yerine gelen polis ekipleri sonlandırmıştı.