Samanyolu Haber /Teknoloji / Şirketlerin ortak kabusu: Siber saldırılar /27 Nisan 2024 15:01

Şirketlerin ortak kabusu: Siber saldırılar

Almanya merkezli bir firmanın yaptırdığı ankete göre, çok sayıda şirketin ortak endişesini siber saldırılar oluşturuyor. Şirket yöneticileri, firmalarının bu saldırılara karşı yeterince korunmadığı görüşünde.

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Yapılan bir anket, Almanya'nın da aralarında olduğu pek çok ülkede şirketlerin önemli bir bölümünün siber saldırılardan endişe ettiğini ortaya koydu. Munich Re adlı sigorta şirketinin 15 ülkede gerçekleştirdiği ankete katılan firma yöneticileri ve yönetim kurulu üyelerinin yüzde 72'si olası siber saldırılardan "endişeli ya da çok endişeli olduklarını" ifade etti. Almanya merkezli firma tarafından istatistik şirketi Statista'ya yaptırılan ankete toplam 7 bin 500 yönetici ve çalışanın katıldığı, bunların yaklaşık yüzde 40'ının üst düzey yönetici olduğu kaydedildi.

Ankete katılanların yarısından çoğu, şirketlerinin halihazırda bir siber saldırıya hedef olduğunu belirtti. Bu saldırılarda veri hırsızlığı ilk sırada yer alırken bunu şifreleme yazılımı kullanarak yapılan çevrimiçi dolandırıcılık ve şantaj takip etti.

Katılımcı şirketlerin yöneticilerinin siber saldırılara ilişkin endişe seviyelerinin ise ülkelere göre büyük oranda değişiklik gösterdiği görüldü. İsveç'te bu oran yalnızca yüzde 35 iken İspanya'da yüzde 90'a çıktı. Almanya'da ise ABD, İngiltere ve Japonya'ya benzer biçimde firmaların yüzde 65'i siber saldırılar konusundaki endişesini dile getirdi.

"Şirketim yeterince korunmuyor" endişesi

Ankete göre, firmaların çoğunluğu şirketlerinin siber saldırılara karşı yeterince korunmadığı konusunda ise benzer görüşte. Ankete katılanların tamamının yüzde 87'si bu yöndeki yetersizliğe işaret ederken, Almanya ve Çin'de bu oranın yüzde 95, İtalya'da ise yüzde 80 olduğu belirtildi.

Kendisi de siber saldırılara karşı sigorta hizmeti sunan Munich Re, önümüzdeki yıllarda sigorta sektörünün siber sektördeki küresel prim gelirinin iki katına çıkacağını öngörüyor. Şirket, 2023'te 14 milyar dolar olan bu meblağın 2029'ta 29 milyar dolara çıkmasını bekliyor.

Munich Re'nin raporunda, bazı şirketlerin yüksek maliyetler gibi nedenlerle siber güvenlik hizmeti almadığına da dikkat çekiliyor.
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