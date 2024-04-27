Samanyolu Haber /Dünya / Çetin Mert'in adı Kreuzberg'de yaşayacak /27 Nisan 2024 15:29

Çetin Mert'in adı Kreuzberg'de yaşayacak

Berlin'i ikiye ayıran Spree nehrine düşüp hayatını kaybeden Çetin Mert'in adı 50 yıl sonra bir parkta yaşayacak.

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Berlin'i ikiye ayıran Spree nehrine düşüp 5 yaşında hayatını kaybeden Çetin Mert’in aramızdan ayrılmasının üzerinden 50 yıla yakın zaman geçti. Kreuzberg Belediyesi onun adını bir park ve oyun alanına verecek.

Bianet’te yer alan habere göre, Çetin ailesiyle birlikte Kreuzberg'de yaşıyordu. Savaş sonrası ikiye bölünen Berlin'de hemen duvarın dibindeydi Kreuzberg, insanların tedirgin olduğu bir bölgeydi. Bu nedenle Berlinlilerin boşalttığı bölge, göçmenlerin sığınağı olmuştu.

Nehir doğu ve batı arasında sınır durumundaydı, hatta tam o bölgede Doğu Almanya nehrin tamamının kendi sınırlarında kaldığını iddia ediyordu. Doğudan kaçmak isteyenler için herhangi bir engel olmasın düşüncesiyle batıda nehrin kenarına korkuluk da yapılmamıştı. Çetin topunu almak isterken burada nehre düştü.

Doğu Alman görevlileri tarafından nehirden çıkarılan cenaze, uzun bürokratik işlemler sonrası aileye teslim edildi.

Mert ailesi bu acıdan bir süre sonra Almanya'yı terk etti. Türkiye'ye dönen aile, Çetin'i de yaşadıkları Düzce'de toprağa verdi. Çetin'in adını ağabeyi Yalçın Mert doğan çocuğuna koydu.

Kreuzberg Belediyesi bu yıl bir parka, Çetin Mert'in adını veriyor. Aileye ulaşamayan Belediye Başkanı Clara Hermann, kamuoyuna açık bir davetiye ile çağrı yaptı.

Belediye Başkanı Hermann’ın çağrısı şöyle:

"Sevgili Mert ailesi,

Ben Berlin'de Friedrichshain-Kreuzberg Belediye Başkanıyım. Oğlunuz Çetin'in hikayesi ve erken yaşta ölümü, bölünmüş şehrin tarihiyle trajik bir şekilde bağlantılı. Genç oğlunuzu böylesine trajik bir şekilde kaybetmiş olmanız son derece üzücü. Kaybınızın kederini ve acısını tahmin etmekte güçlük çekiyoruz.

Belediye başkanı olarak, kentsel alanlarda onurlandırmak ve hatırlamak benim için çok önemli. Anma plaketleri ve sokak isimleri ile insanları hatırlayabilir ve tarihlerini görünür kılabiliriz. Geçen yıl, yeni bir parka ve oyun alanına oğlunuzun anısına isim verilmesine karar verildi.

Kreuzberg'de Skalitzerstrasse ve Mariannenstrasse'nin köşesinde yeni inşa edilmiş bir yeşil alan ve yeni bir oyun alanı var. Çetin-Mert-Park, Kreuzberg'in merkezinde çocuklara ve yetişkinlere dinlenebilecekleri ve oyun oynayabilecekleri yeni bir yer sunuyor. Parka Çetin'in adının verilmesi kararı, bölge halkı arasında yapılan bir oylama sonucunda alındı.

Parkın açılışı Çetin'in doğum ve ölüm yıldönümü olan 11 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak. Bu tarihte açılışını yapacağımız parkta Çetin'in fotoğrafının ve hakkında bir metnin yer aldığı bir tabela da bulunacak. Bu isimlendirmenin oğlunuzu mahallelinin dikkatine getireceğini umuyoruz. Kreuzberg'deki açılış törenine gelme fırsatınız olursa çok memnun oluruz.

Saygılarımla,

Clara Hermann
İlçe Belediye Başkanı
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